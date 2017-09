Tractorades a Vic i a Lleida en defensa de «la dignitat del poble català»

Mobilització pagesa sense precedents ahir dissabte a Lleida i Osona «en defensa de la democràcia i la dignitat del poble català». L'entrada i el centre de la capital del Segrià van quedar col·lapsats per un miler de tractors i centenars de persones, que van encerclar la subdelegació del govern. Ho feien convocats per Unió de Pagesos, JARC i la Federació de Cooperatives. També es va fer una concentració de tractors conduïts per pagesos d'Osona i del Lluçanès davant de l'edifici El Sucre de Vic, que va reunir més de mig centenar de vehicles, segons els organitzadors.