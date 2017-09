Una desena de persones declaren per clonar webs del referèndum a tot Catalunya

La Policia Nacional interroga aquest dilluns com a investigats una desena de persones acusades de crear rèpliques de pàgines web vinculades al referèndum d'1-O per saber on votar al referèndum de Catalunya, després que les originals fossin tancades per ordre judicial.

Segons han informat fonts policials, els detinguts estan acusats d'un delicte de desobediència i, després de prestar declaració, està previst que quedin en llibertat en espera de comparèixer davant del jutge quan se'ls citi. Els interrogatoris es duran a terme en comissaries de la Policia Nacional a Barcelona, Tarragona i Girona.

Entre altres dels citats a declarar com a investigats en la comissaria de La Verneda de la Policia Nacional figura el creador de la pàgina web marianorajoy.cat, el jove universitari Lluís Montables, enllaç que remetia a la pàgina web oficial sobre el referèndum que el jutge va ordenar inhabilitar.

L'enllaç al web marianorajoy.cat, que va començar a circular en les xarxes socials dijous passat, ja està deshabilitat.

Dues persones més han estat citades a declarar a la comissaria de la Policia Nacional de Girona per la clonació del web de la consulta d'independència, suspesa pel Tribunal Constitucional (TC), i han acudit aquest matí a fer-ho acompanyats d'advocats, donada la seva condició d'investigats. Un grup de manifestants s'ha concentrat a les portes de la comissaria per abonar als dos investigats.

Dissabte passat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar bloquejar l'accés a tres webs que facilitaven informació als punts de votació del referèndum de l'1 d'octubre, cosa que permetria deixar inhabilitades a les rèpliques de les pàgines tancades.

La magistrada també va ordenar bloquejar "els webs o dominis que apareguin publicitats en qualsevol compte o xarxa social oficial dels membres del Govern per les que directament i indirectament, fins i tot remetent a uns altres comptes, s'informés, a través d'enllaços, de com accedir a dominis els continguts dels quals guardessin relació amb els quals ara es bloquegen".