La Fiscalia denuncia un diputat de la CUP per enaltiment del terrorisme

Poble Lliure va denunciar ahir en un comunicat que la Fiscalia ha presentat una demanda per «enaltiment del terrorisme» contra quatre membres de la seva organització, entre els quals hi ha el diputat de la CUP al Parlament Albert Botran i el portaveu del grup independentista, Guillem Fuster. Segons va denunciar Poble Lliure, l'Audiència Nacional l'ha acceptat i, juntament amb Fuster, Ferran Dalmau i Toni Casserras, ja han estat citats a declarar com a a investigats (Botran és aforat).

Poble Lliure va assegurar que la denúncia arriba arran de «l'acte de record i memòria» a Julià Babia, que es va fer el febrer a Castelló de Farfanya (Noguera), i l'emmarca en un «context d'espiral repressiva».

Babia, militant de l'MDT, va morir en un accident de trànsit a la Noguera el 1987 i se'l va relacionar després, presumptament, amb Terra Lliure. En el comunicat, Poble Lliure va assegurar que l'acte de l'11 de febrer d'aquest any va ser un «homenatge a tota una generació d'independentistes que durant els anys 70 i 80, davant la traïció dels líders, van mantenir-se ferms en la denúncia del règim hereu del franquisme».

«La seva llavor, la seva lluita tenaç i constant i el seu discurs van permetre que aflorés una nova generació d'independentistes que avui és hegemònica a la societat catalana», establia el comunicat.

L'organització independentista considera que la denúncia s'emmarca en «el context d'espiral repressiva». «Saben que no podran aturar la república catalana amb arguments polítics i han optat per l'estratègia autoritària de la por i la persecució», establia el text que van penjar a les xarxes amb el comentari «Defensar l'independentisme que ens precedeix no és un delicte».

Poble Lliure va parlar d'actuacions «jurídico-repressives» i les entén com una «nova i flagrant mostra d'atac al dret fonamental de la llibertat d'expressió». En qualsevol cas, el partit va assegurar també que continuaran defensant les seves tesis: «No ens faran callar ni ens aturaran». El comunicat també va fer una crida als partits, a les entitats sobiranistes i als col·lectius socials a expressar solidaritat amb els encausats.