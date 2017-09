El Govern català denuncia davant la UE que pateix «censura» a internet

El secretari general de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, Jordi Puigneró, ha demanat per carta al vicepresident de la Comissió Europea per al Mercat Únic Digital que intervingui davant la «censura» a internet que pateixen les institucions catalanes. Puigneró, que va ser un dels dels detinguts el passat 20 de setembre en l'operació per recollir indicis relacionats amb l'organització de l'1-O, relata en una carta al vicepresident Andrus Ansip que l'Estat espanyol ha infringit articles de la regulació europea sobre lliure accés a internet i sobre la directiva marc per a les xarxes i serveis de comunicacions electròniques.

En concret, el també president del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) autonòmic denuncia un avís a la fundació.cat perquè bloquegés qualsevol pàgina amb contingut sobre el «referèndum d'autodeterminació a Catalunya». A més, exposa que el director de tecnologia del Centre -utilitza les sigles de Chief Technology Officer, CTO-, en al·lusió a Josuè Sallent, va ser arrestat i acusat de desobediència el passat 20 de setembre.

Per altra banda, el creador del web marianorajoy.cat, que remetia a informació sobre el referèndum, ha estat citat a declarar per la Policia Nacional per un presumpte delicte de desobediència. El responsable de l'esmentat web, el jove universitari Lluís Montabes, haurà de comparèixer avui en una comissaria de Barcelona.