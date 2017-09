Iglesias i Colau demanen a Sánchez un govern del PSOE que permeti el referèndum

El líder de Podem, Pablo Iglesias, considera que el Govern de Mariano Rajoy és incapaç de trobar una solució al problema de Catalunya per la seva «espiral repressiva» i el seu ADN «autoritari», així que ahir va reclamar un referèndum pactat en el qual participi el PSOE, a qui va demanar que escapi de «la trampa» del PP. En una trobada celebrada a Saragossa a la qual van assistir diputats estatals, parlamentaris autonòmics, alcaldes i regidors de la formació procedents de totes les autonomies, dos elements van sobresortir com a fil conductor.

D'una banda, la crítica al PP, especialment contundent en Xavier Domènech, d'En Comú Podem, i de l'altra, l'aposta per un referèndum pactat, perquè parli la ciutadania de Catalunya en una consulta acordada i amb garanties. Aquesta solució encarna la democràcia, segons l'opinió d'Iglesias, i per això va afirmar que el començament del camí de sortida començarà amb «enviar PP i Ciutadans a l'oposició».

Sense al·lusions a mocions de censura, el líder d'Units Podem al Congrés va apel·lar a la implicació del «company Sánchez», a qui va instar a «no caure en el parany d'un front amb el PP» i sumar-se al «camp de la democràcia». Davant del «partit de la corrupció i l'autoritarisme», el PP, Iglesias va comminar tant el PSOE com la resta de forces de l'espectre parlamentari, a aturar les mesures del Govern de Rajoy.

De fet, Iglesias va contraposar la «ruta del PP», que és la de la «destrucció de la democràcia i d'Espanya com a projecte col·lectiu», amb el projecte de Podem, a favor de la democràcia, ja que «mai que parli el poble hauria de molestar un governant».

En la mateixa dialèctica es va expressar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la més matinera, la primera a intervenir en un acte durant en el qual aproximadament uns 40 càrrecs d'aquesta formació van prendre la paraula. Va advertir a Rajoy que si el seu projecte consisteix a «arrasar» Catalunya, les altres forces polítiques construiran una alternativa en la qual fins i tot hi té lloc el desallotjament del PP de la Moncloa.



Domènech parla de «dictadura»

Domènech, per la seva banda, es va mostrar convençut que el poble català respondrà a Rajoy «com un sol poble, el farà fora i acabarà amb el seu govern, que ara mateix és una dictadura». Segons el seu parer, el que està passant a Catalunya suposa «la crisi del règim del 78», i va opinar que el PP ha decidit salvar-se com a partit i «carregar-se el patrimoni que es va conquerir fa 40 anys al carrer».

Altres alcaldes van demanar una solució basada en el diàleg, com els de Santiago de Compostel·la o la Corunya, o el de Saragossa, Pedro Santisteve, amfitrió de l'esdeveniment. Tots ells van demanar posar fi a les «polítiques repressives» del PP. Forces nacionalistes com la basca PNB o la navarresa Geroa Bai, independentistes com PDeCAT i ERC; les confluències de Units Podem a Galícia o Balears, i representants d'IU amb Alberto Garzón al capdavant, no es van apartar tampoc d'aquest mateix missatge.

Tot i el seu suport a l'acte, Esquerra va considerar que el manifest llegit com a colofó de l'esdeveniment «arriba tard». Un manifest, breu en extensió, que exigeix la fi dels escorcolls i de les detencions i destaca el compromís pel diàleg, dirigit a pactar amb l'Estat un referèndum.