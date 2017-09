L´ANC afirma que està a punt de superar els 2 milions en donacions per a la caixa de solidaritat

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha afirmat que està a punt de superar els dos milions d'euros en donacions per a la caixa de solidaritat, concebuda per aquesta entitat i per Òmnium Cultural per fer front a les sancions estatals contra persones físiques pel procés sobiranista. La xifra, segons indica l'entitat, s'ha assolit aquest dilluns, just el mateix dia que ha transcendit que el Tribunal de Comptes reclama 5,2 milions d'euros de fiança a l'expresident de la Generalitat Artur Mas per la presumpta malversació de fons que es va fer en el marc de l'organització del 9-N.

Des de l'ANC es recorda que la caixa de solidaritat "permet fer front a les represàlies econòmiques" que reben persones físiques com a conseqüència d'actuacions emmarcades en el procés cap a la independència "per participar d'accions unitàries, cíviques, pacífiques i democràtiques". Aquestes actuacions han de respondre a iniciatives acordades per entitats i partits sobiranistes o bé per seguir el mandat de les urnes i els acords del Parlament i el Govern en favor del procés independentista.

Els responsables d'aquesta caixa de solidaritat són dues persones de l'Assemblea Nacional Catalana i dues d'Òmnium Cultural. A més, té com a auditors externs i independents els 3 expresidents del Parlament: Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert.