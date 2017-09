La «Marató per la Democràcia» desborda la plaça del Vi a Girona

Milers de persones –unes 3.000, segons l'organització– van desbordar ahir la plaça del Vi de Girona per participar en la «Marató per la Democràcia», convocada per ANC i Òmnium Cultural a tots els municipis catalans. Va ser una nova jornada reivindicativa dins la mobilització permanent convocada fins al dia 1 d'octubre en defensa del referèndum, en què les places dels ajuntaments dels pobles i ciutats gironins van omplir-se d'activitats i els participants van crear el seu propi material de campanya per després sortir a empaperar.

A Girona, la reivindicació va comptar amb nombrosos parlaments polítics de cares conegudes dels diferents partits independentistes. Per sobre l'escenari van passar membres del PDeCAT, ERC, la CUP, MES, diputats independents de Junts pel Sí i Demòcrates de Catalunya. La majoria dels parlaments van anar especialment dirigits a denunciar els esdeveniments ocorreguts al llarg de la setmana passada, però recordant en tot el moment la necessitat de pacifisme i de donar bona imatge.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va assistir ahir a l'acte de la plaça del Vi després d'haver participat a la Cursa de la Dona, que gairebé coincidia amb l'horari de l'acte sobiranista. Segons Madrenas, mentre corria s'havia anat trobant obstacles: una tanca, una columna o un senyor que caminava per on no tocava. Des de dalt de l'escenari, Madrenas va comparar els obstacles de la cursa amb els del procés, i va encoratjar tota la ciutadania a seguir endavant: «Si hagués corregut jo sola, potser m'haguessin aturat, però com que érem més de 7.000 dones, res ens podia parar», va exclamar.

Una metàfora similar, sobre la por, va emprar Josep Maria Terricabras durant el seu discurs, aquesta vegada ambientat en un bosc. «Si hem de creuar un bosc sols de nit, ens fa por. Però si som 100 persones, ja no ens en fa tanta. I si en som 500, el bosc ens té por a nosaltres!», va indicar l'eurodiputat d'Esquerra Republicana, mentre feia esclatar la plaça, plena de gom a gom, amb crits de «No tinc por!».

Terricabras també va explicar que, tot i que Europa és profundament conservadora (va posar com a exemple el Brexit, en què ningú es va mullar fins que es va saber el resultat), s'estan movent coses. Així, va celebrar que els eurodiputats independentistes haguessin aconseguit aquesta setmana gairebé 50 signatures per a una carta dirigida a Rajoy en què se li demanava que no trepitgés els drets humans.

Entre els parlaments més destacats hi va haver el de la consellera Dolors Bassa, que va destacar que per cada atac que rep el referèndum per part del Govern espanyol, els funcionaris, el Govern i els ciutadans havien respost disposats a seguir endavant. També van parlar el diputat de Junts pel Sí Fabián Mohedano, que en plena faceta de showman va pujar a l'escenari al crit de «Bon dia, revolució de les impressores!»; Natàlia Figueres, diputada de Junts pel Sí, que va demanar als demòcrates que no siguin passius i estiguin al costat dels ciutadans; i Benet Salellas, diputat de la CUP, que va afirmar que és necessari «democratitzar» el sistema per poder resoldre les crisis econòmiques, polítiques i socials.

Gran protagonisme de la cultura

Durant l'acte, els parlaments van anar de la mà de la cultura, i van combinar-se amb lectures de poesia i actuacions musicals de cantautors i conjunts gironins. A més, prèviament una cercavila de gegants havia sortit dels Jardins de la Infància per arrossegar el públic de la cursa de la dona cap a la plaça del Vi a ritme de cultura popular. Vicent Andrés Estellés, Salvador Espriu, Salvador Sunyer i Aimerich i Miquel Partí i Pol van ser els protagonistes literaris el matí, mentre que cantautors i grups gironins van donar-hi el toc musical.

L'acte va acabar amb una lectura d'un manifest per part de totes les entitats integrants de la plataforma Girona Vota i amb l'actuació de Gemma Plana i Francesc Marimon, que van oferir els temes més mítics de Lluís Llach i Els segadors.