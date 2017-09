Mor un pagès a Centelles en caure amb el seu tractor per un terraplè

Un pagès de 50 anys va morir a Centelles (Osona) en precipitar-se el tractor que conduïa per un terraplè d'uns quatre metres d'altura. Els Mossos d'Esquadra de Vic van rebre l'avís que un home que estava realitzant tasques agrícoles havia bolcat amb el seu tractor. Diverses patrulles de la policia catalana, els Bombers i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar immediatament fins al lloc on es va produir l'accident sense que poguessin fer res per salvar-li la vida. Segons els Mossos, la víctima és un home de 50 anys, nacionalitat espanyola i veí de Tavèrnoles, a la mateixa comarca. La policia va posar els fets immediatament en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d'acord amb els procediments que són habituals en accidents laborals en els quals es produeixen víctimes mortals.