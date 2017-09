Òmnium Cultural i l´ANC reparteixen un milió de paperetes per votar a Barcelona

L´Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural van repartir ahir un milió de paperetes oficials de votació del referèndum de l´1 d´octubre a Barcelona. Amb l´ajuda dels estudiants que es manifestaven a la UB, les entitats van començar per repartir més de 100.000 butlletes a la plaça de la Universitat, on van celebrar la «Marató per la Democràcia». Simultàniament, activistes i estudiants van distribuir la resta a diferents places dels districtes de la ciutat, per fer així que més d´un milió de ciutadans pugui portar la papereta de casa l´1-O quan vagin a votar. I és que les butlletes, que van aparèixer al paranimf de la UB mentre les entitats parlaven, estan impreses amb el disseny oficial del Govern i, per tant, van assegurar que són vàlides per votar. Els presidents de l´ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, van cridar a la participació massiva i van aprofitar per demanar que es mantinguin les mobilitzacions sense incidents i que «no es caigui en les provocacions» encara que es detingui el Govern o els líders de les entitats. Així mateix, van garantir una vegada més que el dia 1 d´octubre les urnes seran als col·legis electorals.

«És la nostra llibertat. No podran contra la nostra democràcia!». Amb aquest crit, Jordi Cuixart va animar els centenars de persones que s´aplegaven a la plaça Universitat a recollir els milers de paperetes que, juntament amb els estudiants que s´han manifestat aquests dies, van començar a repartir i que serveixen per poder portar el vot de casa l´1-O. Amb aquest repartiment massiu i les encartellades que es van fer ahir arreu de Catalunya, les entitats han volgut demostrar que les accions impulsades per l´Estat per intentar aturar el referèndum «no podran frenar» la votació. L´ANC i Òmnium mantenen així el pols amb les institucions espanyoles, després que s´hagin iniciat accions per intentar acusar de sedició aquells que cridin a les mobilitzacions pel referèndum.

Mobilització permanent

Jordi Sánchez (ANC) va acusar l´Estat d´estar «pressionant l´accelerador» per intentar que no es pugui votar: «Han fet i han desfet com han volgut, i en realitat estan intentant desfer els principis de l´autogovern de Catalunya», va dir.

Per la seva banda, Jordi Cuixart (Òmnium) va cridar els catalans a la «mobilització social permanent» i va carregar contra el govern de l'Estat per voler coordinar els Mossos d'Esquadra a través d'un coronel de la Guàrdia Civil: «No podran fer-ho, de la mateixa manera que no podran quan vulguin posar Enric Millo de president de la Generalitat». Després de dir que el poble de Catalunya sent «més orgull que mai» de les institucions, va acabar anunciant que «no va poder el franquisme amb nosaltres, no podran ara!».

La gran enganxada de cartells prevista durant l´acte també va comptar amb actuacions musicals i festives a l´escenari instal·lat per les entitats sobiranistes.