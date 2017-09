El PNB demana una solució «justa i democràtica»

El president del PNB, Andoni Ortuzar, va deixar clar ahir que el seu partit «ha estat sempre i seguirà estant amb Catalunya», i per això va destacar que mobilitzarà la seva «capacitat d'acció política» i les seves «possibilitats d'influència» per aconseguir una «solució justa i democràtica». Ortuzar va tancar l'acte polític de l'Alderdi Eguna del PNB, que va començar amb la intervenció del lehendakari, Iñigo Urkullu, i en el qual van estar molt presents la situació catalana i la «via basca» cap a un Estat confederal apuntada pel lehendakari en el ple de Política General de dijous.

El líder del PNB va mostrar la seva solidaritat amb les institucions catalanes i amb les persones «que han patit detencions i prohibicions» i va qualificar la postura del Govern central i de les instàncies judicials com «una barbaritat democràtica i una bajanada política».

En la mateixa línia, Urkullu va defensar que la solució a les aspiracions dels nacionalistes bascos i catalans passa per «un referèndum legal i pactat com al Quebec i com a Escòcia», i va vaticinar que les decisions polítiques i judicials que s'estan aplicant a Catalunya poden portar a «un escenari d'escissió social i de ruptura política i institucional que serà molt difícil de revertir en molt temps», després d'advertir del fet que «als ulls del món el Govern espanyol forma part del problema i no de la solució».

En aquest acte de partit en el qual la representació del PDeCAT va rebre un gran aplaudiment dels milers de simpatitzants del PNB congregats, Ortuzar va assenyalar que Catalunya i Euskadi són «nacions amb drets polítics» que tenen dret a decidir el seu futur i va reiterar que la interlocució del PNB amb les institucions i partits catalans és «permanent» i que està «a la seva disposició per ajudar».