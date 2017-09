Radicals amb banderes d'Espanya provoquen moments de tensió

La tensió va caracteritzar l'assemblea extraordinària que el grup confederal d'Units Podem va celebrar a Saragossa gràcies a la mediació de l'alcalde, Pedro Santisteve, a favor de facilitar espais de debat sobre la situació de Catalunya. A dins es va viure tensió per l'«excepcionalitat en què es troben Espanya i Catalunya», per «la repressió» del Govern i per les formes d'afrontar la tessitura al PP, procliu a «forçar el Codi Penal», en paraules de Pablo Iglesias.

A fora es va viure inquietud per la presència creixent de manifestants radicals que, amb banderes d'Espanya i amb crits a favor de la unitat d'Espanya i contra l'acte de Podem, van arribar a posar en qüestió la seguretat de l'assemblea. De fet, la presidenta de les Corts d'Aragó, Violeta Barba, de la formació d'Iglesias, va rebre un cop d'ampolla d'aigua que, tot i que no li va causar lesions, sí que va motivar que denunciés els fets.

Barba havia sortit als voltants del recinte Sigle XXI, de titularitat municipal, per demanar al responsable de l'operatiu policial un reforç dels efectius; i en aquell moment, algú d'entre els més de 200 manifestants radicals situats a la porta li va llançar una ampolla plena que li va colpejar el pit. Al final de l'esdeveniment, sis hores després, gairebé tota la concurrència a l'assemblea, unes 400 persones, van haver de sortir junts per evitar mals majors.