Un veí de Mollerussa queda ferit greu en un atropellament

Un veí de Mollerussa de 44 anys va resultar ferit de gravetat en ser atropellat a primera hora de la matinada al carrer Ferrer i Busquets, concretament davant de l'església de la capital del Pla d'Urgell. En concret, els fets es van produir poc abans de dos quarts de tres de la matinada i fins al lloc on es va produir l'atropellament s'hi van desplaçar de forma immediata dues dotacions dels Bombers i diversos efectius del Servei d'Emergències Mèdiques, que van traslladar amb urgència el ferit fins a l'hospital Arnau de Vilanova de la localitat de Lleida. La policia local investiga les causes que estan relacionades aquest sinistre de trànsit, però el que sí li va ser possible confirmar és que el conductor del vehicle que va portar a terme l'atropellament mortal va donar negatiu en les proves d'alcoholèmia i de drogues que sempre es realitzen en aquests casos.