Citen dos joves a declarar a Girona per clonar les pàgines web del referèndum

La Policia Nacional investiga dos joves com a presumptes autors d'un delicte de desobediència per haver clonat les pàgines web del referèndum. Es tracta de dos gironins que van duplicar les pàgines web garanties.cat i referèndum.cat.

Ambdós van rebre la citació a casa seva aquest diumenge i ahir van anar a declarar a la comissaria de la Policia Nacional de Girona. Aquesta citació va arribar per ordre del magistrat del jutjat d'instrucció número 4 de Paterna, a València, el qual d'entrada els investigava, segons van explicar els advocats, per delictes de prevaricació, desobediència i malversació de fons públics.

Ambdós joves es van acollir al seu dret de no declarar i van quedar com a investigats, només per desobediència. Al voltant de la comissaria de la Policia Nacional de Girona es va muntar un gran dispositu policial amb agents i més de mitja dotzena de furgonetes del CNP. Aquesta presència policial es va contraposar amb el centenar de persones que es van personar davant de la comissaria. Entre ells hi havia regidors de l'Ajuntament de Girona, l'alcaldessa Marta Madrenas i diputats com el d'ERC al Congrés,Joan Olòriz, a més de ciutadans que donen suport al referèndum i rebutjaven les imputacions dels dos joves.

Segons va explicar un dels imputats, el veí de Calonge, Marc Ruiz, els agents de la Policia Nacional van presentar-se amb la citació judicial a la nit tal com van fer amb l'altre jove, que seria d'Anglès, segons l'ACN. Ruiz va destacar que va sorprendre's molt quan va rebre la citació i pels delictes de què l'acusaven, ja que entre ells hi ha els de prevaricació i malversació. El jove va explicar que per poder duplicar el web havia fet servir una pàgina anomenada githb.com, una eina de codi obert on hi havia el codi que s'havia utilitzat per fer les primeres clonacions de les webs sobre el referèndum. Els advocats que van assistir ambdós joves van ser Joan Cañada i Albert Carreras, membres del Grup de Voluntaris Dret de Defensa, que ha nascut per tal de defensar i assessorar les situacions conflictives que es puguin derivar de la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre. Aquest grup compta amb el suport del Col·legi d'Advocats de Girona.

Cañada en sortir de la comissaria va explicar que «ajudar o col·laborar a la difusió o preparació d'un referèndum sense competències va quedar despenalitzat l'any 2005» i es va mostrar especialment crític amb el «desplegament d'ahir per un delicte que està derogat».

Albert Carreras per la seva banda va destacar que la policia no els havia lliurat «documentació bàsica que permeti garantir els drets d'investigat d'en Marc» com ara la còpia de la declaració i que això suposa una situació «d'indefensió» del seu client.