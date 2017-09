La cultura catalana crida a votar i a ser «el nervi i la sang de la República»

Unes 800 persones del sector cultural del país es van concentrar ahir a la plaça de la Gardunya de Barcelona per reivindicar-se i cridar al vot pel referèndum del proper 1-O. Una urna transparent de grans dimensions presidia l'escenari i actors, directors, músics, editors i gent del món de la cultura en general s'hi va anar acostant per estampar la seva signatura amb retoladors de colors.

Els actors Pere Arquillué i Rosa Boladeras van ser els encarregats de llegir un manifest que van signar més de 3.000 persones. Amb la voluntat d'internacionalitzar la qüestió i també mostrar «la complexitat i la diversitat de la cultura catalana d'avui, amb voluntat inclusiva», diversos signants van llegit el manifest en castellà, aranès, anglès, francès, alemany i italià. Entre els assistents, van destacar noms de la cultura del país com els directors Isona Passola o Joan Lluís Bozzo, els actors Sílvia Bel, Joel Joan o Clara Segura o músics reconeguts internacionalment com Jordi Savall. Més d'una quarantena de persones -entre les quals hi havia l'escriptor Vicenç Altaió, l'editora Montse Ayats o el director teatral Sergi Belbel- formen part del grup de primers signants d'un manifest que ja compta amb més de 3.000 suports.