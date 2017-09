Els Mossos comencen a complir l'ordre de la Fiscalia d'anar als col·legis electorals a identificar els responsables

Els Mossos d'Esquadra han començat a complir l'ordre de la Fiscalia Superior de Catalunya d'anar als col·legis electorals on votar pel referèndum de Catalunya de l'1-O per identificar i prendre declaració als seus responsables. Segons ha pogut saber l'ACN, ja s'han fet diversos 'briefings' a les comissaries explicant que els agents han de presentar-se als col·legis entre aquest dimarts i dimecres per recollir la informació i enviar-la posteriorment al ministeri públic.

Els Mossos es presentaran als col·legis amb una acta de requeriment i informació on s'inclouran les dades del centre, de la persona responsable, es pregunta si han rebut alguna comunicació de l'administració i es requerirà el lliurament del material rebut per a la celebració del referèndum si n'han rebut.