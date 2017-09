El fiscal general diu que l'opció de detenir Puigdemont està «oberta»

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, va reconèixer que la possibilitat de demanar presó per malversació per al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, «està oberta».

En una entrevista a Onda Cero, va afirmar que de moment no ho han considerat però alerta que és una opció que pot estar sobre la taula.

Maza recorda que hi ha una querella oberta al TSJC contra Puigdemont per malversació, desobediència i prevaricació i recorda que es podria detenir el president del Govern pel primer dels delictes, que és l'únic que comporta penes de presó.

A més, es va mostrar «absolutament convençut» que Puigdemont està «perseverant en el delicte de desobediència». D'altra banda, va advertir el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i avança que si no acata l'ordre de coordinació per part de l'Estat tindrà «conseqüències legals».

El fiscal general de l'Estat no va descartar l'opció de detenir Puigdemont. Segons va recordar, dels tres delictes pel qual se l'investiga, només el de malversació comporta penes de presó. «Legalment es podrien donar els requisits per demanar la detenció, sobretot pel delicte de malversació, perquè una privació de llibertat cautelar es dona si el delicte que es persegueix comporta penes de presó», va detallar el fiscal, que deixa clar que de moment no és una opció que hagi considerat però que «està oberta». Segons Maza, Puigdemont «està perseverant en el delicte de desobediència» i va teoritzar també sobre les diferències que hi ha entre els delictes de sedició i rebel·lió, en cas que se li poguessin atribuir al president.

Advertència a Trapero

El fiscal general de l'Estat també es va referir a la instrucció de la fiscalia de Catalunya (prèvia autorització de la fiscalia general) per establir un únic comandament de coordinació de totes les forces policials davant de l'1-O. Maza defensa que cal «tenir un pla coordinat» entre les diferents policies per actuar diumenge vinent «per si hi ha urnes».

A més, considera que els Mossos d'Esquadra no tenen prou recursos per fer-ho en solitari. «Els Mossos no tenen mesures suficients per garantir la seguretat i tranquil·litat a tot arreu, ha d'existir un pla coordinat», va manifestar en l'entrevista.

El fiscal general va dir que «aquest pla coordinat» l'han de capitanejar els caps de les ordres d'àmbit espanyol. «Així ho diu la llei en diferents articles, avui se li recordarà al major Trapero i espero que sàpiga que és una ordre legal a la qual s'ha de sotmetre», va manifestar Maza, que adverteix el major dels Mossos que si no acata l'ordre «tindrà conseqüències legals». «No volem anar més enllà perquè crec que el major Trapero serà raonable», va dir.

A més, Maza va defensar que totes les actuacions que està duent a terme la fiscalia general de l'Estat són proporcionades. «Ens esforcem per no anar més enllà i no ser desproporcionats», va manifestar.

A més, considera que tot el conflicte a Catalunya «parteix d'una falsa idea: que existeix el dret a decidir». «Clar que es poden canviar normes, però sempre dins dels mitjans legals i no incomplint les resolucions del Tribunal Constitucional», va sentenciar. El portaveu de Demòcrates, Toni Castellà, va demanar als Mossos que impedeixin la detenció del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en cas que s'acabi executant «l'amenaça» dels fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza. A més, va fer una demanda col·lectiva de mobilització permanent per ajudar a aturar aquesta detenció, que ha situat «fora de la llei» i ha qualificat de «despropòsit».

«Ja ho vam viure a la República»

D'altra banda, va considerar «interessant» que els electes espanyols es reunissin per debatre aquest diumenge en l'assemblea de Podem però va valorar que el que hi ha sobre la taula és un procés d'autodeterminació de Catalunya i «no pas una reforma d'Espanya». «Aquesta situació la vam viure a la República, es va deixar de banda la República catalana per prioritzar la República espanyola. Durant 100 anys s'ha intentat reformar Espanya. Volem constituir una República independent», va dir.