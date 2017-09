Fiscalia reclama documentació als ajuntaments de Lleida i Tarragona

Les fiscalies de Lleida i Tarragona van demanar ahir informació als municipis d'aquestes províncies que donen suport al referèndum. A Lleida, la Guàrdia Civil es va presentar personalment a alguns dels ajuntaments, com el de Tàrrega, Oliana, Alpicat o Almacelles, mentre que en el cas de Tarragona la petició es va fer per fax.

La Fiscalia de Lleida va ordenar a la Guàrdia Civil que requereixi als secretaris dels 31 ajuntaments lleidetans investigats per donar suport al referèndum que lliurin còpia dels documents d'ajuda a la consulta que hagin redactat.A més, va reclamar també tots els documents pels quals aquests ajuntaments cedeixen locals per a la celebració de la consulta.

L'alcalde d'Oliana, Miquel Sala -un dels que ja ha estat cridat a declarar- va explicar a TV3 que diversos agents de la Guàrdia Civil es van personar al consistori amb el mandat de la Fiscalia. Segons va indicar, els guàrdies civils van demanar la documentació relacionada amb els decrets de suport al referèndum i la cessió de locals per a la consulta.

Tres membres de la Guàrdia Civil es van personar també a l'Ajuntament d'Alpicat, per la qual cosa el seu alcalde, Joan Gilart, es va mostrar «sorprès». «Ja vaig declarar divendres davant la Fiscalia i se sabia que havíem signat el decret», va indicar Gilart, que va explicar que «se'ls ha facilitat allò que han demanat i ja està. Ha estat un tràmit ràpid i senzill».

D'altra banda, la fiscalia de Tarragona també va requerir per fax als alcaldes de la província investigats per donar suport al referèndum tota la documentació relacionada amb la possible cessió de locals o altres suports oficials per a la consulta. Igual que en el cas de Lleida, en el seu requeriment, el ministeri públic demana als ajuntaments que li facilitin còpia dels decrets que el consistori hagi pogut aprovar per donar suport al referèndum o altres resolucions o informes jurídics vinculats a la cessió de locals municipals