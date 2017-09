El Govern engega una ofensiva legal contra la Fiscalia

El Govern ha engegat una ofensiva legal contra la Fiscalia general de l'Estat i l'operatiu que posa els Mossos sota el control de l'Estat. El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha concretat que l'executiu ha presentat un requeriment d'incompetència davant del govern espanyol pel dispositiu de coordinació policial creat de cara a l'1-O ja que aquest "altera" la dependència orgànica dels Mossos i "vulnera" les competències en matèria de seguretat. En segon lloc, ha presentat un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la instrucció de la fiscalia que posa els Mossos sota control de l'Estat, així com un altre contenciós per l'assumpció "il·legítima" de competències per part de la fiscalia en la investigació de l'1-O. Turull ha criticat que la fiscalia gaudeixi de "barra lliure" i ha recordat al fiscal general de l'Estat, Jose Manuel Maza que és fiscal "i no xèrif".