L'Audiència Nacional rectifica i serà un altre jutge qui decidirà la sedició

La jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela serà finalment qui hagi de decidir sobre la denúncia interposada divendres per la Fiscalia arran dels disturbis ocorreguts el 20 i 21 de setembre a Catalunya durant l'operació policial Anubis per evitar la celebració del referèndum de l'1-0.

La denúncia havia recaigut per repartiment el mateix divendres al jutjat Central d'Instrucció número 2, del que és titular Ismael Moreno, però, a l'advertir que la data dels fets corresponia a la setmana en la qual estava de guàrdia Carmen Lamela, del Jutjat 3, el degà de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz va acordar que se li remetés a ella, segons fonts d'aquest tribunal.

Segons les normes de repartiment, una denúncia per fets ocorreguts en una data determinada correspon al jutjat que es trobava de guàrdia els dies en què es van produir.

La denúncia de la Fiscalia, signada pel tinent fiscal de l'Audiència Nacional Miguel Ángel Carballo, no va dirigida contra ningú en concret, però esmenta expressament a l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i al seu president, Jordi Sánchez, i al d'Òmniun Cultural, Jordi Cuixat, per cridar a la mobilització «conscients que dificultarien la intervenció policial».

Segons el parer de la Fiscalia, s'han impulsat «mobilitzacions generalitzades per imposar el referèndum independentista inconstitucional per la força de la intimidació, fent saber a l'Estat la seva intenció i capacitat per actuar, fins i tot violentament, davant una eventual oposició», fet que seria constitutiu del delicte de sedició, amb penes de 8 a 15 anys de presó, segons els casos.



El perfil de la jutgessa

Lamela ha instruït, entre d'altres casos, l'agressió a dos guàrdies civils i les seves parelles el 15 d'octubre de l'any passat a Altsasu (Navarra) i va enviar a la presó als seus autors per un delicte de terrorisme.

Lamela, que va arribar a l'Audiència Nacional fa dos anys, també va tenir en compte el caràcter terrorista dels incidents ocorreguts l'11 de març en el casc antic de Pamplona, per acceptar la competència de l'Audiència Nacional, en considerar que, lluny de ser un acte aïllat de desordres públics, van ser un conjunt d'accions violentes concertades per un grup de joves.

Respecte al que va passar a Altsasu, la jutge va processar a nou joves com partícips directes en l'agressió, perpetrada el 15 d'octubre del 2016, per terrorisme en concurs ideal amb delictes d'atemptat, d'odi i lesions.

A més de temes de terrorisme, Lamela instrueix també casos de corrupció com el que afecta a l'expresident del Barça Sandro Rosell, al qual va enviar a la presó el 25 de maig acusat de quedar-se amb 6,5 milions d'euros de la venda de drets audiovisuals de 24 partits amistosos de la selecció brasilera de futbol, que després va blanquejar a Andorra.

Poc abans d'arribar Lamela al jutjat, el magistrat Juan Pablo González havia admès a tràmit una querella contra 5 exdirigents d'ETA per un delicte de lesa humanitat, causa que Lamela després va acordar i repartir entre els jutjats d'aquest tribunal perquè cadascun decidís si cabia imputar aquell delicte respecte als atemptats instruïts per ells. Aquesta resolució li va valer ser recusada, sense èxit, pels pares dels guàrdies civils Carlos Sáenz de Tejada i Diego Salvá, les dues últimes víctimes d'ETA, i que al costat de Dignitat i Justícia subscrivien aquella querella. Al recusar-la, els pares dels agents van al·legar que Lamela havia estat assessora del Govern de Zapatero amb el procés de negociació amb ETA. L'incident va ser rebutjat en no existir «indici de dubte de la seva imparcialitat».