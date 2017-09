En llibertat l'usuari que va replicar el portal de l'1-O amb el nom de «marianorajoy.cat»

Lluís Montables, el jove que va crear la pàgina marianorajoy.cat que remetia al web oficial del referèndum, va quedar ahir en llibertat provisional després de negar-se a prestar declaració davant la Policia Nacional a Barcelona, que l'havia citat per un delicte de desobediència.

Oriol Casal, advocat de Montables, va explicar que el seu client es va acollir al seu dret a no declarar davant els agents, atès que ni tan sols la seva defensa va poder tenir accés a l'atestat policial.

La línia de defensa de Casal és que l'internauta que va crear la rèplica del web del referèndum no pot ser acusat d'un delicte de desobediència al Tribunal Constitucional, perquè les resolucions d'aquest tribunal són només vinculants per als poders públics, no per als particulars.

Segons van informar fonts policials, a banda d'aquest fet i de les dues persones citades a declarar com a investigades a Girona -com es pot llegir en la notícia de dalt- hi va haver més casos a Barcelona i Tarragona, acusats tots ells de crear rèpliques dels webs sobre el referèndum que han estat tancades per ordre judicial.

Els detinguts, que estan acusats d'un delicte de desobediència, van quedar en llibertat després de comparèixer davant la Policia Nacional, en espera d'acudir davant del jutge quan els citi, per un delicte de desobediència. Tots ells es van acollir al seu dret a no declarar.

Dissabte passat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar bloquejar l'accés a tres webs que facilitaven informació als punts de votació del referèndum de l'1 d'octubre, el que permetria deixar inhabilitades a les rèpliques de les pàgines tancades.

La magistrada també va ordenar bloquejar «els webs o dominis que apareguessin publicitats en qualsevol compte o xarxa social oficial dels membres del Govern per les que directament i indirectament, fins i tot remetent a uns altres comptes, s'informés, a través d'enllaços, de com accedir a dominis els continguts dels quals guardessin relació amb els quals ara es bloquegen».