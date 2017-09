Mor de peritonitis un noi de 20 anys que havia acudit quatre cops a Urgències

Un noi de 20 anys de Sant Salvador de Guardiola, Jesús Morgado Vera, va morir ahir a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa després d'haver-hi ingressat fa una setmana en estat crític, per una peritonitis avançada. Durant les dues setmanes anteriors, el jove havia tingut dolors abdomnials i havia acudit quatre vegades a Urgències: dues al mateix hospital i dues més al CAP de Sant Salvador. Però sempre li havien diagnosticat restrenyiment, segons va assegurar ahir la família, que afegeix que denunciarà l'hospital per «negligència». La fundació Althaia, a la qual pertany l'hospital, va lamentar «profundament» la defunció i va assegurar que està investigant què ha passat.



Dolors abdomininals des de principis de mes

Morgado va ingressar a l'UCI de l'hospital dimecres passat, 20 de setembre, però ja tenia dolors abdominals des de principi de mes. Segons va explicar ahir una portaveu de la família al diari Regió7, que avui avança la notícia, el primer cop que va acudir al metge va ser el dia 3, quan va ser visitat per una doctora del CAP de Sant Salvador de Guardiola, que li va diagnosticar una gastroenteritis.

Uns dies després, el 12 de de setembre, a causa de l'augment del malestar, el jove va acudir a Urgències de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on el metge que el va visitar va concloure que tenia restrenyiment i el va enviar a casa. Tres dies després, el dia 15, el jove va tornar al mateix hospital, el va visitar un altre metge, li va fer el mateix diagnòstic i el va tornar a enviar a casa.

Segons denuncia la família, l'hospital li va fer només una radiografia, «però, en canvi, no li va fer cap TAC, que és el que hauria mostrat el que tenia realment, una apendicitis que posteriorment va derivar en una peritonitis». Segons la família, el jove va ser derivat fins i tot a Salut Mental d'Althaia per analitzar per quin motiu tenia restrenyiment, però la doctora que el va atendre va descartar que fos per cap motiu psicològic.

Dimarts passat, 19 de setembre, el jove va retornar al CAP de Sant Salvador de Guardiola, on el va visitar la mateixa doctora del dia 3. Ja era la quarta vegada que anava al metge pel mateix motiu. Segons la portaveu de la família, aquell dia, a més a més, «ja s'estava arrossegant de dolor». La doctora, però, «va tornar a dir que tenia restrenyiment i li va receptar un laxant», explica la portaveu.



«No es podia ni aixecar, no hi veia bé i es va desplomar»

L'endemà, 20 de setembre, «quan el Jesús es va despertar, ja no es podia ni aixecar, no hi veia bé i es va desplomar», detallen les fonts. Els seus pares van trucar de seguida al 112. El SEM va enviar dues ambulàncies al domicili del noi (situat a la urbanització del Calvet) i, després d'estabilitzar-lo, va traslladar-lo a l'UCI de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

El jove va morir, finalment, ahir al matí. «La direcció de l'hospital ens ha assegurat que senten moltíssim el que ha passat i que es posen a la nostra disposició. Que ens mantindran informats en tot moment de la investigació, i que tindrem accés a tots els informes», explica la família, que afegeix que, un cop passat tot el procés de dol, «denunciarem Althaia per negligència». Segons la família, «ells ja donen per descomptat que s'enfrontaran a una demanda».



L'hospital analitza l'atenció mèdica

Consultada per aquest diari, Althaia va lamentar «profundament» la mort del jove. «Tal com hem fet personalment, volem manifestar el nostre condol a la família», van destacar fonts de l'hospital. Segons van afegir, «des d'un primer moment, professionals i la direcció s'han posat a disposició de família i li han proporcionat tota la informació que actualment es disposa sobre el procés assistencial».

En aquests moments, segons va afegir Althaia, «la direcció assistencial està recopilant dades sobre visites, proves diagnòstiques i evolució de la malaltia». La fundació, a més, «s'ha compromès davant la família a mantenir-la informada a mesura que disposi de més informació».

La mort de Jesús Morgado va commocionar ahir Sant Salvador de Guardiola, sobretot la urbanització del Calvet, on vivia. Havia estudiat a l'escola del poble i a l'IES Pius Quer de Manresa i, actualment, s'acabava de formar en Il·lustració a l'Escola d'Art de Manresa. Era conegut pel seu talent en el dibuix i havia arribat a fer els cartells i els programes de Festa Major de Sant Salvador.

El funeral se celebrarà demà, dimecres, a les 11 del matí, a l'església del poble. Avui es podrà visitar la seva sala de vetlles a Funerària Fontal-Mémora de Manresa.



El precedent

El cas de Morgado recorda molt el de Gabriel Pérez Escalante, el jove igualadí que l'any passat també va morir de peritonitis després d'un diagnòstic tardà a l'hospital d'Igualada. El cas va obligar Salut a fer canvis al centre anoienc. Actualment, la denúncia penal de la família està tramitant-se al jutjat.