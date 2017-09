Pacte fiscal, més inversió i seleccions esportives: la proposta de la patronal

El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, proposa un full de ruta per després de l'1-O perquè Catalunya es quedi dins l'Estat espanyol. Així, planteja a la classe política l'aprovació d'un nou Estatut el 2019 que es voti en referèndum i que inclogui 4 concessions per a Catalunya: reconèixer la identitat catalana, pacte fiscal, més inversió en infraestructures i presència catalana en organismes internacionals i competicions esportives. Així ho desgrana en declaracions al diari El Mundo, en les quals també planteja la necessitat de «recuperar Catalunya», ja que «Espanya necessita aquest motor enorme que representa». L'empresari confia que l'Estat no acabi aplicant l'article 155 de la Constitució espanyola per retirar competències a la Generalitat: «No seria bo, perquè fer servir els màxims arguments legals no és bo, el camí sempre està en el diàleg». La proposta de la patronal tindria quatre grans línies: «Pensem en un bloc d'identitat de reconeixement de personalitat; un altre bloc de pacte fiscal de gestió tributària; un altre de millora de les inversions, tenint en compte com a element principal el corredor mediterrani; i un d'institucional amb una nova formulació o ordenació de relacions d'àmbit local i de presència en l'àmbit internacional en alguns organismes».



«Com Escòcia o Flandes»

Aquest darrer bloc, relata El Mundo, permetria disputar l'Eurocopa o el Mundial de Futbol i participar en organismes com la Unesco. «Flandes té gran representativitat internacional i ningú s'estripa les vestidures. També el Regne Unit ha fraccionat la seva representació, Escòcia té el seu propi equip de futbol i ningú ho qüestiona».