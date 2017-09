Puigdemont manté que l´1-O hi haurà «urnes, paperetes i votants»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va remarcar en una entrevista aquest dilluns al matí a France Inter que el referèndum es farà.

«Està convocat, tot està en marxa i hi ha una gran expectació i esperança per part dels catalans d'expressar-se», va assegurar. Davant les preguntes de la periodista Léa Salamé, que va insistir en si es farà la consulta tot i el control per part de l'Estat de la policia o les finances de la Generalitat, Puigdemont va dir que «una reacció per part de l'Estat aquest nivell ja estava prevista». «Puc confirmar que hi haurà una votació. Hi haurà urnes, paperetes i el que és més important, votants», va afegir.

Durant l'entrevista, que va tenir lloc ahir al matí a la Maison de Radio France a París, el president del Govern va qualificar «d'injust i inacceptable» que l'Estat «apel·li» a la violència i va assegurar que aquesta «no ha estat ni serà mai una opció a Catalunya». En aquest sentit, va recordar que durant sis anys «hi ha hagut mobilitzacions pacífiques sense incidents».

Puigdemont també va fer referència al fet que els darrers sondejos, «després d'una reacció repressiva de l'Estat», parlen «d'una àmplia majoria a Catalunya que vol donar la seva veu». «És indiscutible que hi ha una gran majoria, de més del 80% de gent a Catalunya, que es vol expressar democràticament». Preguntat per si el referèndum no contradiu la Constitució espanyola, el cap de l'executiu va recordar que «el Regne d'Espanya ha signat tractats internacionals que reconeixen el dret a l'autodeterminació dels pobles». A més a més, va afirmar, en cas de contradicció entre el dret internacional i l'ordre constitucional preval el primer. Sobre el Tribunal Constitucional Puigdemont va assenyalar que «està molt polititzat» i li va restar «credibilitat». «[Amb el govern espanyol] vam intentar-ho tot en els últims 40 anys per entendre's en el pacte constitucional. Però a partir del 2010, quan el Tribunal Constitucional va trencar completament el que es va aprovar al Parlament de Catalunya amb el cop a l'Estatut es va acabar», va dir el president de la Generalitat. També va recordar les negatives a les propostes fetes al Govern espanyol sobre un pacte fiscal o una consulta vinculant. «Què podem fer?», va afegir. En aquest sentit va insistir que «la prioritat» per part del Govern «sempre ha estat el diàleg» i va recordar l'oferta feta a Rajoy per organitzar un referèndum a l'estil del d'Escòcia.

Sobre la possibilitat de fer una declaració unilateral d'independència, Puigdemont va assegurar «que és una opció que no està damunt la taula». Preguntat per la periodista pel risc que Catalunya surti de la Unió Europea, Puigdemont es va limitar a dir que per sortir d'Europa, Espanya ha de «reconèixer Catalunya com un estat independent».