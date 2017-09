I si les urnes no existeixen?

I si les urnes no existissin, ni tampoc les paperetes necessàries per al referèndum? ¿I si tot plegat fos una gran astúcia del govern Puigdemont per enfonsar Rajoy i assegurar per sempre l'hegemonia de l'independentisme? (Avís: abans de continuar han de saber que aquest article és una mica humorístic). Des del moment que Rajoy va prometre impedir el referèndum, la Generalitat ja comptava que l'estat posaria en joc tots els seus recursos. I això inclou ordenar la confiscació d'urnes i paperetes. La seva existència es dona per suposada, ja que en altre cas no les estarien buscant. Però el cert és que ningú no les ha vistes. Llavors, com podem saber que són reals?

Si existeixen, és possible que un dia les trobin. Però si no existeixen, segur que no les trobaran. Imaginem que aquest és el cas. Van passant els dies i la recerca no dona cap resultat. Escorcollen impremtes i magatzems, però només troben propaganda. A Madrid creixen els nervis: on diantre les amaguen? Dins de contenidors en vaixells a alta mar? Al fons de velles mines clausurades? A les caixes fortes de la banca suïssa?

Arriba la darrera setmana i la cosa no progressa. El fiscal està furiós, el ministre està nerviós, el president està perplex. La pressió sobre els investigadors s'intensifica. La caverna exigeix que Puigdemont sigui detingut i interrogat amb la metodologia de la llei antiterrorista. L'oposició es frega les mans i Aznar prepara l'oli bullent. Algú proposa imprimir paperetes i fer veure que les han trobat, però una filtració esbomba l'enganyifa i el pla s'oblida.

I així arriba el dissabte 30 de setembre. Gabinet de crisi a la Moncloa. El ministre està enfonsat: «President, no les trobem, no podem garantir que demà no apareguin una urna i un paquet de paperetes a cada mesa electoral». Llavors algú diu: «tant se val el que hi hagi dins dels col·legis electorals si ningú no hi pot entrar per comprovar-ho». Dit i fet: el ministeri mobilitza guarnicions de totes les províncies, i a les sis del matí una parella de guàrdies armats se situa davant de cada seu de votació per impedir la seva obertura. El referèndum no se celebra perquè el govern ha clausurat tots els col·legis electorals i els fa vigilar per uniformats amb metralletes.

L'escàndol és majúscul, Europa al·lucina, a Espanya tothom es regira contra el PP i a Catalunya la indignació és tan extensa, arriba a tants sectors, que en Coscubiela es fa independentista.