La CGT crida a una vaga general a Catalunya per al 3 d'octubre

El sindicat minoritari CGT proposarà aquesta tarda a altres sindicats minoritaris (IAC, CSC i COS, entre altres) i diferents entitats socials la convocatòria d'una vaga general per al 3 d'octubre com resposta a les agressions als drets civils i democràtics que viu la societat civil catalana per part de l'Estat.

El comitè confederal de la CGT reunit aquest dimarts al vespre ha donat suport en aquesta convocatòria amb un suport de prop del 70% de la militància, segons ha explicat Òscar Murciano, secretari d'Acció Social de la CGT de Catalunya. Els motius de la convocatòria són reclamar l'aturada de les actuacions de suspensió de drets civils que s'estan experimentant aquests últims dies a Catalunya, rebutjar la presència de cossos policials i militars en molts llocs de treball i la derogació de les reformes laborals del 2010 i del 2012.

La CGT espera que altres sindicats com la IAC, la intersindical CSC (Confederació Sindical de Catalunya), i la Coordinadora Obrera Sindical (COS) donin suport en aquesta iniciativa que ja es va defensar en una reunió que es va fer la setmana passada en una sala del despatx del Col·lectiu Ronda i on van participar aquests sindicats i altres entitats socials.

Aquest dimecres el vespre aquests sindicats i altres entitats socials mantindran una nova reunió on la CGT presentarà aquesta proposta de vaga general a tots els sectors productius.

Tant CCOO i la UGT s'han desmarcat d'aquesta convocatòria i han impulsat la constitució de la 'Taula per a la Democràcia' que es presentarà aquest dimecres al migdia i on participen la majoria d'entitats socials catalanes com l'ANC, Òmnium, l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc), la Federació d'Assemblees de Pares i Mares de Catalunya (Fapac), la Federació d'organitzacions per la justícia global, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Unió de Pagesos.