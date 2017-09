clavells penetrants

l català serà un problema tan complex com vulguin però, molt a grans trets, hi ha dues parts i una es diu Madrid. Vegem aquesta part (demà veurem l'altra).

Cal complir les lleis, és clar, però cal fer política i al president del Govern, Mariano Rajoy, se li està posant cara d'enterrador.

El primer referèndum és de 2014: no sembla que s'hagi afanyat. D'altra banda, la Constitució diu no sé quina cosa sobre l'habitatge i el treball dignes i l'administració honesta i això, ehem, tenim molt lladre de corbata emparat en el partit de les trames criminals. Sense comptar els desnonaments i els 40.000 milions d'ajuda a la banca que, diuen, són irrecuperables. Si li haguessin caigut al senyor Rajoy de la seva cartera, segur que posaria més obstinació a recuperar-los.

Tal com vaig dir, l'Estat (espanyol) té mitjans per apallissar «multituds tumultuàries» i els que les inciten i ha enviat a Barcelona legions d'antiavalots de l'agrupació naval que té per emblemes indomables Piolín i el gat Silvestre.

La paraula castellana empapelar ve de ficar-se en plets, suposo. Doncs bé, Mariano Rajoy ja té el Govern català empaperat. I ara, què? Descartin Franco i la Cuirassada Brunete: no hi ha contingut més poderós que el reprimit, Europa vigila i, vistos per la tele, els independentistes tenen diverses ocasions al dia de suscitar totes les simpaties com un poble que anhela la llibertat, a la manera d'Ucraïna i aquelles revolucions de vellut.

Cal ser molt ruc (o alguna cosa pitjor) per prendre per elucubracions lliures (i fins i tot sàvies) les llaunes ràncies de predicadors de la premsa cortesana de Madrid. Fins i tot The Times (que és més de dretes que la seva Queen) ha hagut de recordar que per celebrar un referèndum consultiu no cal tocar la Constitució que els campions del sistema de torns presenten com un reliquiari o, pitjor encara, com una carta atorgada.

En vint hores PSOE i PP van apanyar un article constitucional per acontentar frau Merkel. Quan els clavells catalans penetrin dolçament a la boca dels fusells, els independentistes hauran guanyat.