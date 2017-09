Comín assumeix la presidència de tots els consorcis sanitaris per garantir el dret de vot

El conseller de Salut, Antoni Comín, ha assumit la presidència de tots els consorcis i entitats públiques del sector sanitari a pocs dies de l'1-O. Segons han explicat a l'ACN fonts del Departament de Salut, la mesura es pren per garantir el dret de vot dels treballadors sanitaris aquell dia i no té a veure amb el fet que alguns centres d'assistència primària (CAP) siguin centres de votació el dia del referèndum. Comín ha assumit la presidència de 29 consorcis o entitats públiques, entre les quals també hi ha l'Institut Català de la Salut (ICS), el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) o el Banc de Sang i Teixits.

Segons fonts de Salut, l'objectiu d'aquesta mesura passa perquè Comín sigui l'últim responsable dels permisos que es donin al personal sanitaris que aquell dia hagi de treballar per poder anar a votar. El relleu al capdavant dels consorcis i les entitats es va fer efectiu fa dos o tres dies.

Un de les entitats afectades, per exemple, és el Consorci Sanitari de Terrassa. La resolució signada per Comín el passat 22 de setembre, a la qual ha tingut l'ACN, Comín passa a ser nomenat president del Consell Rector, i substitueix a cinc membres representants de la Generalitat, Manuel Balcells, Concepció Cabanes, Modest Custodio, Lluís Franch i Pilar Magrinyà. Entre els nous membres designats, destaca el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira, o el subdirector, Josep Maria Argimon.

Aquest és un pas similar al que fa unes setmanes va fer la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, que es va posar al capdavant del Consorci d'Educació de Barcelona a poques setmanes de la celebració del referèndum i en ple debat dels locals on es podria votar a la capital catalana.