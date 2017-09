La falta de precedents de sedició fa dubtar els juristes de Catalunya

La falta d'una jurisprudència consolidada sobre com ha d'interpretar-se el Codi Penal per sancionar la sedició fa dubtar o, almenys, sembra contradiccions entre els juristes consultats sobre si s'ha produït aquest delicte a Catalunya en relació amb el procés independentista.

La Fiscalia va presentar divendres passat a l'Audiència Nacional una denúncia per sedició arran dels disturbis per les detencions de càrrecs públics implicats en l'organització de l'1-O, una iniciativa sobre l'admissió a tràmit de la qual s'ha de pronunciar la jutge Carmen Lamela.

El Tribunal Suprem no té una doctrina consolidada sobre el delicte de sedició. Quant a la rebel·lió, un tipus penal similar encara que castigat més durament, perquè implica l'ús de la violència, l'únic precedent conegut és el dels colpistes del 23-F.

Aquesta absència de jurisprudència al respecte explica, segons els juristes consultats, que puguin existir àmplies discrepàncies sobre quan s'ha comès sedició i quan no.

La llei diu que les autoritats que lideressin un aixecament tumultuari per impedir l'aplicació de les lleis cometrien la versió més greu del delicte de sedició, castigada amb entre 10 i 15 anys de presó, han recordat diversos penalistes.

L'Audiència Nacional ha investigat diverses denúncies de la Fiscalia contra ajuntaments catalans per sedició i rebel·lió per promoure i aprovar mocions de suport a la resolució independentista del Parlament català.

En diversos d'aquests casos es van obrir diligències, com el relatiu al regidor de la CUP a Vic Joan Coma, causa que va ser arxivada per l'Audiència Nacional. La pròpia Lamela va arxivar una altra denúncia contra l'Ajuntament de Premià de Dalt.

En els dos casos, la clau per a l'arxiu va ser l'absència de protestes tumultuàries i de crides als ciutadans a sumar-se als seus actes.

Alguns dels juristes consultats consideren que la convocatòria del referèndum independentista i, sobretot, determinats incidents registrats a Catalunya en relació amb la mateixa, han arribat ja a la gravetat prevista pel Codi Penal com a sedició, encara que no com a rebel·lió. D'altres, no obstant això, opinen el contrari.

La sedició es distingeix de la rebel·lió, en termes genèrics, en el fet que no implica l'ús de la violència. Tot i així, està castigada amb duresa per al cas dels líders d'aquests tumults i, més encara, si ostenten càrrecs institucionals.

Així, la sedició està penada amb quatre a vuit anys de presó, un càstig que pot elevar-se fins als vuit a deu anys per als líders i arribar a entre 10 i 15 per a les autoritats que incorrin en aquest aixecament públic i tumultuari.

La rebel·lió castiga a qui s'aixequin «violenta i públicament» per «derogar, suspendre o modificar totalment o parcial la Constitució» o «declarar la independència d'una part del territori nacional».

Aquest delicte està castigat amb 5 anys de presó per als mers participants, que poden arribar a entre 15 i 25 anys de presó per als dirigents i fins i tot arribar als 30 anys de presó en funció del grau de violència o gravetat de les conductes.

Un important jurista en altres temps vinculat a la fiscalia considera que, per exemple, constitueixen delicte de sedició els incidents ocorreguts el passat 21 de setembre a Barcelona, quan els manifestants van assetjar una comissió judicial que sortia de registrar la conselleria d'Economia.

Els líders d'aquests incidents o d'altres que es podrien haver comès davant seus judicials, i més encara si ostenten càrrecs públics, podrien ser acusats d'aquest delicte en la seva versió més greu, opina aquesta font.

D'altres juristes especialitzats en Penal, no obstant això, opinen de manera diferent i no consideren que s'hagi donat en els darrers dies a Catalunya el cas d'un delicte de sedició i, molt menys, de rebel·lió.