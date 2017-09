La Fiscalia ordena als Mossos que precintin els col·legis abans de dissabte

La Fiscalia de Catalunya ha ordenat als Mossos d'Esquadra precintar, entre divendres i dissabte, les escoles designades com a punts de votació del referèndum 1 d'octubre i impedir que es pugui votar al carrer en un radi de 100 metres. En una ordre remesa ahir al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, la Fiscalia ordena a la policia catalana garantir que no es pugui accedir als locals que està previst que acullin urnes i que s'eviti la constitució de meses electorals mitjançant un «ampli dispositiu» policial. Els Mossos, però, van respondre a la Fiscalia advertint-li que, si segueixen aquestes instruccions, podria haver-hi problemes d'ordre públic.

D'aquesta manera, la Fiscalia vol que siguin els Mossos els que s'encarreguin d'impedir les votacions de diumenge. Ahir, els agents catalans ja van començar a complir amb les primeres ordres de la Fiscalia i van començar a anar a diverses escoles on està previst que s'instal·lin urnes per al referèndum per identificar i interrogar els responsables d'aquests centres i requisar el material que puguin haver rebut per l'1-O, inclosos urnes i ordinadors.

De forma discreta, agents de la policia catalana s'estan presentant a escoles, instituts i centres cívics designats com a punts de votació del referèndum amb un «requeriment d'informació» amb el qual pregunten als responsables dels locals si han rebut instruccions sobre l'1-O i demanen que identifiquin el seu «interlocutor».

Els agents, que en algun cas van uniformats i altres de paisà, també comuniquen als responsables dels centres que, d'acord amb la instrucció dictada per la Fiscalia Superior de Catalunya, el lliurament de les claus del recinte per al referèndum «podrà ser considerat un acte de col·laboració» amb els delictes de prevaricació, desobediència i malversació.

D'acord amb el formulari dels Mossos, els agents han d'identificar el responsable del centre i preguntar-li si «ha rebut alguna comunicació» per part del departament d'Ensenyament o d'aquell al qual el local pertanyi, «sol·licitant la seva col·laboració en la celebració del referèndum».

En cas d'haver rebut una «comunicació oral» sobre l'assumpte, la policia catalana ha de demanar al director del centre que especifiqui «la identitat de l'interlocutor (nom i cognoms) i el contingut de la informació transmesa» i que detalli les indicacions rebudes.

Si el responsable del centre ha rebut la comunicació per escrit, se li exigeix que lliuri la documentació rebuda en relació amb els fets, inclosa la petició expressa d'entrega de les claus.