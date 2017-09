Forn reconeix que potser no es podrà votar a tots els col·legis

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha assegurat que aquest diumenge se celebrarà el referèndum previst, si bé ha admès que potser no es podrà votar en tots els col·legis electorals. "És importantíssim votar i posarem tots els recursos perquè la gent ho pugui fer. On no es pugui votar, demanarem a la gent que estigui al carrer, davant les urnes, i que demostri arreu del món que hi ha un estat que impedeix que un país pugui decidir el seu futur", ha afirmat Forn en una entrevista a RAC1.

El conseller veu un "error enorme" i "una aberració" que la Fiscalia ordeni els dispositius policials del referèndum i espera que "algú recapaciti" i que "prengui les mesures necessàries i que no vagin en contra de la gran mobilització que es preveu per l'1-O" després de saber on votar al referèndum català de l'1-O. Forn també ha acusat el govern espanyol de voler crear "mobilitzacions tumultuoses" amb les actuacions de la Guàrdia Civil i la policia espanyola.