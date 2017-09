González veu una «crisi d'Estat» i compara el procés amb Veneçuela

L'expresident Felipe González va equiparar ahir el règim de Nicolás Maduro amb l'ultimàtum secessionista a Catalunya i va demanar «per favor» a les autoritats catalanes que tornin a la legalitat i posin fi a aquesta «perillosa aventura» que va generar una «dramàtica crisi d'Estat».

Durant la seva intervenció en la II Assemblea General de Madrid Fòrum Empresarial, González va tenir també paraules per al Govern de Mariano Rajoy, a qui va sol·licitar que «compleixi la seva obligació».

Segons va precisar, ell no hauria utilitzat la via penal ni la via juridicoinstitucional i hauria optat per la via política i pels instruments que li dóna la Constitució per intentar solucionar el problema català. «No m'agrada fer política emparant-nos sota les togues», va dir.

González va ser especialment dur amb els independentistes, i als quals com el diputat d'ERC Gabriel Rufián diuen que l'1 d'octubre «enterrarà Franco», els ha acusat d'estar atiant «les dues Espanyes». «Vostès estan ressuscitant Franco», va sentenciar.

Per això, va insistir a pregar-los que «rectifiquin» i que tornin a la legalitat perquè ells mateixos recuperin la legitimitat. «Tornin a la legalitat de l'Estatut i de la Constitució, per aquest ordre, i, a partir d'aquí, 'parlarem'», va postil·lar utilitzant el verb en català.

Amb aquestes paraules es va referir a la possibilitat d'haver de reformar la Constitució, cosa en què ell no té cap objecció, malgrat considerar que el text constitucional resisteix la comparació amb qualsevol carta magna del món.



«Començar a negociar»

El portaveu del Partit Demòcrata (PDeCAT) al Congrés, Carles Campuzano, va assegurar ahir que «la declaració unilateral d'independència (DUI) no està en el full de ruta» de la formació. En un contacte amb la premsa des dels passadissos de la cambra, el líder del partit a Madrid va insistir que després de l'1-O cal «començar a negociar les condicions del que els catalans hagin decidit».

«La llei del referèndum dona marge legal que permet que aquesta negociació pugui funcionar de manera adequada», va afirmar. A més, Campuzano va dir que «el govern espanyol està tractant Catalunya com si ja fos un país independent».

Per la seva banda, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaríai va advertir que apostar per una declaració unilateral d'independència (DUI) «no seria bo per a ningú».

I el primer secretari del PSC, Miquel Icea, va alertar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que si la «mobilització» de l'1-O d'octubre s'utilitza per fer posteriorment una Declaració Unilateral d'Independència (DUI) també en serà «responsable».

En un esmorzar informatiu, Iceta va lamentar que no descarta aquesta declaració