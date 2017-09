El Govern diu que ja ha contactat amb els primers membres de meses

El Govern català continua estant disposat a celebrar aquest diumenge el referèndum malgrat les ordres judicials. El seu portaveu, Jordi Turull, va assegurar ahir que les operacions de l'Estat contra el referèndum no faran que la convocatòria s'aturi. Així, va assegurar que «l'ardor guerrer i les intimidacions» que assegura que protagonitzen l'Estat, la Fiscalia i els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola, no aconseguiran que el Govern faci marxa enrere. De fet, la portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira, va anunciar ahir que ja s'han fet arribar les primeres comunicacions a persones que hauran de formar part de les meses de diumenge, tot i que no va voler revelar ni quantes se n'havien enviat ni de quina forma.

El Govern, doncs, no pensa fer marxa enrere amb l'1-O, i l'enviament d'agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, les instruccions de la Fiscalia i les accions que impulsa el govern espanyol «no aconseguiran aturar el referèndum». Així ho va dir, si més no, ahir Jordi Turull. «No volem entrar en les intimidacions. Per molt ardor guerrer que hi posin, estan perdent el temps i l'1-O es farà», va refermar. I és que encara que arribin agents espanyols «per terra, per mar disfressats de chiquipark, i per aire», això «no aturarà la determinació del Govern».

En aquest sentit, va criticar també que cotxes dels agents siguin acomiadats al crit de A por ellos quan van camí de Catalunya. «Les imatges parlen per elles mateixes. La gent ha cantat això però és l'ambient que han generat allà. La ciutadania s'ha de poder expressar com consideri, però és un símptoma de l'ambient que s'ha generat allà. Mentre aquí fem crides a la serenor i el respecte, altres fomenten això», va valorar.



«Un estat d'assetjament»

Turull també va criticar que Fiscalia estigui intentant que els Mossos monitoritzin els col·legis electorals de l'1-O i identifiquin els responsables dels centres que seran punts de votació. «Moltes instruccions d'aquestes no li correspondrien, a la Fiscalia. És un estat d'assetjament. I per tant, davant qualsevol problema, una solució perquè la gent pugui votar», va indicar el portaveu del govern. Turull, però, no va voler entrar a valorar si els Mossos compliran o desobeiran totes les ordres que vagin rebent de la Fiscalia. Només va reiterar que els agents «saben què han de fer» i que «tenen tota la confiança i reconeixement» del Govern. Amb tot, va denunciar que l'Estat intenta «generar un ambient» en altres punts de l'Estat que contrasta molt amb «la serenor i el respecte» dels catalans.