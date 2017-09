El Govern habilita un canal de Telegram i un compte de Twitter per consultar els col·legis de l'1-O

El Govern habilita un canal de Telegram i un compte de Twitter per consultar els col·legis de l'1-O

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha anunciat aquest dimecres que el Govern ha habilitat un canal de Telegram i un compte de Twitter per consultar els col·legis de l'1-O. El canal de Telegram permet introduir el DNI i la data de naixement per consultar el local de votació: "T'ajudaré amb qualsevol dubte de cara al referèndum de l'1 d'octubre", diu el missatge automàtic en activar el xat. L'usuari a Twitter @onvotar1oct pretendre resoldre-ho també a través de missatge directe. A banda d'"actualitzar" els col·legis a la web "oficial", Junqueras ha piulat també que s'ha creat l'adreça de correu electrònic onvotar@garantiesreferendum.net per atendre "problemàtiques concretes".