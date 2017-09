La Guàrdia Civil bloqueja la web de l'ANC i 140 més de suport a l'1-O

La Guàrdia Civil va bloquejar més de 140 webs de suport al referèndum de l'1-O, entre elles la de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Segons van informar a Efe fonts de la investigació, les webs han estat clausurades les últimes hores en compliment de la resolució de l'alt tribunal català de dissabte passat que autoritzava l'institut armat a bloquejar les pàgines que donessin suport a la consulta suspesa pel Tribunal Constitucional.

A les pàgines bloquejades apareix en pantalla l'emblema de la Guàrdia Civil i el missatge: «Aquest domini ha estat intervingut i es troba a disposició judicial».

Entre les webs bloquejades per la Guàrdia Civil hi ha la de l'ANC, una entitat clau en el procés sobiranista des de 2012, segons les fonts, així com d'Alerta Solidària.

Malgrat que la pàgina oficial de l'Assemblea (assemblea.cat) ha estat bloquejada, aquesta plataforma independentista ha obert una nova web, que segueix activa aquest matí (assemblea.eu), segons va poder comprovar Efe.

L'actuació que va dur a terme la Guàrdia Civil s'emmarca en una resolució de la magistrada de la Sala Civil i Penal del TSJC Mercedes Armas, que instrueix la causa derivada de la querella de la Fiscalia contra el Govern en relació amb l'1-0, que va autoritzar l'institut armat a bloquejar els websque enllacessin amb les pàgines d'Internet que facilitin dades sobre com votar.

El conseller de Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, va criticar ahir als que «emmirallant-se en Corea del Nord» vab decidir tancar el web de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), mentre segueix operativa, va dir, la de la Fundació Francisco Franco.

En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català, Turull ha defensat que el Govern treballa des de fa temps per ser «en primera línia» en l'àmbit digital i ho ha contrastat amb els que «es veuen emmirallats en Corea del Nord i es dediquen a tancar pàgines web».

En aquest sentit, va denunciar que sigui «normal» a Espanya que la pàgina de la Fundació Francisco Franco estigui activa i que en canvi es tanqui el web d'una organització com l'ANC, que «enlluerna el món» amb les seves mobilitzacions.

En aquest sentit, va advertir el conseller de Presidència que està «saltant pels aires» el dret de lliure expressió i reunió, i va recordar els incidents a les portes de l'acte organitzat per Podem a Saragossa el diumenge passat, en el qual un grup d'ultres va assetjar l'assamblea de càrrecs electes i va agredir la presidenta de les Corts d'Aragó.