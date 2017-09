JP Morgan desaconsella invertir en deute espanyol per la situació catalana

Analistes del banc nord-americà JP Morgan han enviat un informe a inversors institucionals en el qual desaconsellen comprar deute espanyol a curt termini per la situació política a Catalunya. «L'equip de JP Morgan recomana retallar posicions del deute a deu anys d'Espanya i apostar per les referències de Portugal i Alemanya», explica el text. Tot i que assegura que no hi ha un «risc sistèmic», l'entitat bancària nord-americana més gran dels Estats Units considera que els inversors estan tenint una actitud massa «complaent» davant la «crisi constitucional» que s'està vivint a Espanya.

L'informe porta el títol Tàcticament a la baixa i parla del moment polític que viu Catalunya. Els analistes no descarten que hi acabi havent una declaració unilateral d'independència, que consideren que portaria a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la suspensió de l'autonomia de Catalunya.