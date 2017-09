L´Audiència Nacional investigarà per sedició els responsables de les concentracions de Barcelona

El jutjat central d'instrucció 3 de l'Audiència Nacional ha admès la denúncia de la Fiscalia per sedició per identificar els responsables de les concentracions de Barcelona el passat 20 i 21 de setembre. A la resolució, la jutgessa Carmen Lamela argumenta que existeixen indicis per creure que els fets són constitutius d'un delicte de sedició i també defensa que l'Audiència Nacional és competent per investigar-los perquè és un delicte contra la forma de govern.

"El delicte de sedició que tracta d'investigar el ministeri fiscal en aquest cas pot atemptar també contra la forma de govern, al tractar de canviar il·legalment l'organització territorial de l'Estat i declarar la independència d'una part del territori nacional", recull la resolució. La jutgessa també demana a la Guàrdia Civil que elabori un atestat amb totes les actuacions que es van produir "per impedir l'actuació dels cossos i forces de seguretat de l'estat en l'exercici de les seves funcions".