S'ajorna la presentació de la candidatura de Barcelona com a seu del medicament

Espanya organitzarà a l'octubre a Brussel·les una presentació pública de la candidatura de Barcelona per albergar la seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA), segons van informar ahir fonts del Ministeri de Sanitat espanyol. «L'acte de presentació de la candidatura d'Espanya a albergar l'EMA es farà a l'octubre», van confirmar les citades fonts.

La institució va assenyalar que havia estudiat ahir com a possible data, però finalment «es va descartar per motius d'agenda» de la ministra, Dolors Montserrat, per la qual cosa «se celebrarà durant el mes d'octubre», van apuntar les fonts.

Espanya persegueix que Barcelona sigui la seu d'aquesta agència, actualment amb seu a Londres, però que canviarà d'emplaçament dins del procés de sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE), el brexit, un trasllat pel qual competirà amb altres 18 ciutats, entre elles Amsterdam, Dublín o Estocolm.

El Govern d'Espanya va presentar al Consell de la UE la candidatura oficial de la ciutat comtal, que va ser oficialment acceptada per aquesta institució el passat 31 de juliol.

L'EMA s'encarrega de vigilar la seguretat dels fàrmacs i donar les autoritzacions per comercialitzar-los a la UE i en el seu si treballen 890 treballadors, a més dels 35.000 experts de la indústria mèdica i farmacèutica que la visiten cada any.

La candidatura espanyola posa èmfasi en les connexions de transport de la ciutat, la seva oferta educativa i de serveis o la disponibilitat de la Torre Glòries, però també en la fortalesa de la indústria farmacèutica i el potencial innovador existent a Espanya.

Amb les candidatures sobre la taula, «la Comissió Europea avaluarà ara totes les ofertes de forma objectiva sobre la base dels criteris» acordats, segons la CE, i una anàlisi serà publicat el 30 de setembre.

Es tindran en compte l'accessibilitat de la ciutat, les possibilitats d'accés al mercat de treball, serveis de salut, escoles per a les famílies dels empleats, així com que es garanteixi que l'agència pot estar operativa quan el Regne Unit surti del club comunitari.

La Comissió Europea ja havia assenyalat que en la seva avaluació no tindria en compte el referèndum d'independència convocat pel Govern català per a l'1 d'octubre. Però fonts europees i diplomàtiques van indicar en els últims mesos que aquesta circumstància no ajuda a la candidatura espanyola per una agència molt cobejada entre els Vint-i-set.

També té el seu pes que Espanya ja compti amb altres tres agències -l'Oficina de Propietat Intel·lectual (EUIPO) a Alacant, l'Agència comunitària de Control de Pesca (ACCP) a Vigo i la de Seguretat i Salut a la Feina (EU-OSHA) a Bilbao-, segons les mateixes fonts.

Els ministres europeus, reunits en el Consell d'Assumptes Generals el pròxim novembre, elegiran per votació la futura seu.

La votació serà secreta, es desenvoluparà en un màxim de tres rondes, i cadascun dels vint-i-set -doncs el Regne Unit no participarà en el procés- tindrà el mateix pes en la votació.