Trapero trasllada a la Fiscalia la necessitat de ser «curosos» amb els principis d'oportunitat i proporcionalitat l'1-O

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha traslladat al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, que l'aplicació de les mesures acordades de cara al referèndum previst per aquest diumenge s'ha d'ajustar "als principis bàsics que regeixen qualsevol actuació policial" i la "necessitat de ser especialment curosos amb els principis d'oportunitat, proporcionalitat i congruència".

Així ho han informat els Mossos a través del seu compte de Twitter després de la reunió a la Fiscalia per coordinar els cossos de seguretat de cara a l'1-O. El major ha entrat un escrit a la Fiscalia amb diverses consideracions sobre la instrucció que van rebre els Mossos aquest dimarts de precintar tots els col·legis electorals abans de diumenge. Trapero avisa que complir instruccions "no exclou la responsabilitat professional" de valorar les "conseqüències no desitjades" que poden comportar en seguretat ciutadana i "el més que previsible risc d'alteracions de l'ordre públic que se'n puguin derivar", segons informa la policia catalana a Twitter.

En l'escrit que ha entrat a la Fiscalia el major dels Mossos d'Esquadra, s'especifica que aquestes consideracions es fan amb la voluntat de donar el millor i més adequat compliment a les seves instruccions, segons han confirmat fonts de la policia catalana a l'ACN.