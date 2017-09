El TSJC ordena a les policies impedir l'obertura de col·legis electorals i dels centres de recompte de vots

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat als Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la policia espanyola que "impedeixin, fins l'1 d'octubre, la utilització de locals o edificis públics per a la preparació de la celebració del referèndum", i el mateix diumenge que "impedeixin la seva obertura, procedint, en el seu cas, al tancament de tots aquells que s'haguessin arribat a obrir". Igualment, també ordena impedir l'activitat o obertura dels establiments públics que s'usin com a infraestructura logística o de càlcul, com els centres de processament, recepció, recompte i gestió de vots. Amb aquesta ordre, la magistrada que instrueix la causa contra el Govern, dona cobertura judicial a la instrucció feta aquest dimarts per la fiscalia, a qui ordena, a més, que cessi qualsevol "diligència, actuació i instrucció" que realitzés en relació a aquests fets.

En una interlocutòria de cinc pàgines, la magistrada Mercedes Armas afirma que "els esdeveniments de les últimes setmanes han evidenciat una clara inobservància no només dels pronunciaments suspensius del TC, sinó de les resolucions dictades per aquesta instructora per bloquejar diverses webs del Govern". "Aquestes cauteles han estat burlades mitjançant la creació pel Govern d'altres dominis a la xarxa" per indicar a la ciutadania com i on votar, "subratllant en tot moment que la consulta se celebrarà".

"Amb aquesta tessitura, es fa del tot previsible que aquesta actitud renuent al compliment dels pronunciaments constitucionals es materialitzi finalment en una jornada en la que els querellats, des de la seva posició al Govern, facilitin tots els mitjans al seu abast per la definitiva consecució del referèndum, amb clara vulneració de les determinacions del Tribunal Constitucional", afirma la interlocutòria. Per això, justifica, cal adoptar "totes les mesures que impedeixin la consecució del referèndum, sense afectar la normal convivència ciutadana, a més de garantir que la resta de les administracions amb seu a Catalunya no es veuen afectades per les decisions o actes dels querellats del Govern".

Aquesta intenció és la que fa servir per argumentar que fins l'1 d'octubre "s'impedeixi la utilització de locals o edificis públics, o d'aquells on es presti algun servei públic, per a la preparació de la celebració del referèndum, sense que això suposi interferir en el funcionament normal dels locals". "A partir de diumenge s'impedirà la seva obertura, procedint al tancament de tots els que s'haguessin arribat a obrir, i es requisarà tot el material que estigués en disposició d'introduir-se o estigués dins dels locals o edificis, incloent els ordinadors", afegeix.

En el cas que els actes de preparació es fessin en edificis amb instal·lacions compartides de serveis públics en funcionament, "es procedirà únicament al tancament d'aquelles dependències en les que es fessin actes de preparació o s'anés a celebrar la votació, vigilant que no es vegin afectades la resta de dependències en els que s'hagin de seguir prestant els serveis que els siguin propis".

Respecte a qui ha d'efectuar aquests precintes i decomisos, la magistrada apel·la a la Llei de Forces i Cossos de Seguretat i diu que la situació de diumenge "aconsella unir les forces dels diversos cossos policials, que hauran d'actuar conjuntament" per acomplir el que la magistrada ordena, col·laborant i auxiliant-se mútuament per "fer possible l'estricte compliment" d'aquestes ordres. A banda de Mossos, Guàrdia Civil i policia espanyola, la magistrada diu que quan els llocs i circumstàncies ho aconsellin, es comptarà amb el suport de les policies locals. A la vegada, els cossos policials "comptaran amb el suport i assessorament del Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat", liderat per Diego Pérez de los Cobos, exercint una funció de "coordinació i supervisió de l'actuació" dels cossos de seguretat estatals i de "col·laboració" amb les policies autonòmiques i les policies locals.

Per últim, la magistrada ordena a la fiscalia "cessar en les diligències, actuacions i instruccions que fins el moment estigués substanciant en relació a aquests fets" tal com indica la Llei d'Enjudiciament Criminal quan uns fets ja estan en mans d'un jutge.

Aquesta interlocutòria pot ser recorreguda, però el recurs no en suspèn l'execució.