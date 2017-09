Celrà, el poble dels 150 alcaldes desobedients

La Casa de la Vila de Celrà té la seu en un antic complex industrial modernista espectacular, encarregat el 1915 a l'arquitecte Isidre Bosch i Batallé i construït el primer terç del segle XX per allotjar el negoci dels empresaris Pere Pagans, Josep Brillas i Albert Fontana, que hi produïen extractes tànics per adobar pells i altres productes químics. A l'Ajuntament hi mana un alcalde de la CUP, Dani Cornellà, que va arrasar en les eleccions de 2015: va obtenir el 51% dels vots i set regidors; majoria absoluta. Independents de Celrà-ERC-AM (4 regidors) i CiU, ara PDeCAT (2) completen un plenari independentista fins al moll de l'os.

En línia amb l'estat d'ànim dels partidaris de marxar d'Espanya, Cornellà tenia clar, ahir, que «votarem» (al casal d'avis, l'únic col·legi electoral previst). I si a algú li queda algun dubte, sàpiga que l'alcalde duia una samarreta lilosa amb l'eslogan «No tenim por». I si algú qüestiona la determinació de l'edil, un vídeo que circula per internet i les xarxes socials l'identifica com el responsable de les meses electorals, fins al punt que en l'espot, titulat El malson, hi apareixen 150 «Danis Cornellà» que marquen, a ritme de la sintonia de Looney Tunes –la sèrie còmica televisiva més popular de la Warner Bros, amb Piolín entre els protagonistes– el camí cap a la tan buscada urna. I si algú no es creu que l'autoritat local manté el pols, sàpiga que als mossos que van visitar-lo dimarts els va dir que el responsable de cedir locals on votar és ell. I punt. Ni els advertiments que van fer-li els agents sobre probables acusacions de sediciós, malversador de fons i «etcètera» l'arronsen. «Ni vaig dir res, ni vaig firmar; aquí es va endavant, que si la por és compartida se'n va». I punt.

L'alcalde, però, dona per fet que diumenge hi haurà locals precintats, sobretot en ciutats clau. A Celrà, avisa, en tant que «territori tan hostil» a la resposta de l'Estat (i a l'Estat en si mateix), se'ls farà «difícil» (als Mossos, per ordre judicial ho han de fer els Mossos) impedir-ho.

– Hi haurà sarau?

– Nooo... Penso que tothom tindrà prou seny. Si els col·legis electorals estan plens de gent dubto que ningú entri, perquè les conseqüències poden ser pitjors.

«Ambientasso», a Celrà hi ha un «ambientasso» que Cornellà no havia vist en cap altra elecció, «ni el 9-N» (la tan evocada festa de la democràcia). Cada dia, relata, «cent, cent-cinquanta, dues-centes» persones surten al carrer «en hores intempestives» a reivindicar el referèndum. Concentracions «cíviques» que «estan passant» i en les quals, diu, hi ha partidaris del «no» que clamen pel dret de votar.

– I el dia dos, què?

– Aquesta és la gran incògnita, que tindrà a veure amb el que passi el dia u. Si guanya el «sí», ho diu la Generalitat claríssimament, al cap d'uns dies es proclamarà la República catalana, i si ho fa el «no», al cap d'uns dies es convocaran eleccions autonòmiques. És la nostra expectativa, comptant que votem.

– I si no es vota?

– Això no s'acaba; el dia dos i el tres hi haurà vagues generals... hi haurà de tot.

– Cal?

– Quan no hi ha més manera [davant la impossibilitat de la consulta pactada] s'ha de prendre un altre camí. Tota il·legalitat penja d'una legalitat: moltes de les coses que ara són legals han estat il·legals en el seu moment.

Alcalde. Independentista. Desobedient. Omnipresent (almenys en el vídeo). De la CUP. Cornellà en estat pur.