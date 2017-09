La comunitat educativa fa una crida per garantir l'obertura dels col·legis

La comunitat educativa va fer una crida ahir a la mobilització de famílies, mestres i ciutadania en general davant les escoles i instituts que són centres de votació per garantir l'obertura dels col·legis de cara a l'1-O. La crida de la desena d'entitats que hi participen és per al mateix diumenge per aconseguir la imatge de cues de gent per entrar al col·legi però els responsables de la iniciativa no descarten mobilitzacions «quan sigui necessari».

Les entitats, a més, han obert una pàgina web perquè els voluntaris es puguin inscriure i sigui la comunitat educativa de cada escola possiblement afectada pel precinte policial que organitzi els ciutadans compromesos.

El portaveu del projecte Escoles Obertes, Josep Maria Cervelló, va assegurar que en cap cas es busca la «col·lisió» amb la policia, sinó que es treballa perquè aquest diumenge, les escoles i instituts que han de ser col·legis electorals puguin ser espais de votació i per això, fa una crida a la defensa dels drets democràtics. En aquest sentit, Cervelló va recordar que la mateixa policia veu un problema «d'ordre públic» el possible desallotjament i precinte d'escoles i per això, confia en «el bon criteri». Per Cervelló, la imatge d'un centre precintant és terrible, i forma part d'un «espectacle ignominiós» i per això, la crida és a omplir els centres de ciutadans.

Per altra banda, el conseller d'Interior, Joaquim Forn, va assegurar que potser no es podrà votar en tots els col·legis electorals. «És importantíssim votar i posarem tots els recursos perquè la gent ho pugui fer. On no es pugui votar, demanarem a la gent que estigui al carrer, davant les urnes, i que demostri arreu del món que hi ha un Estat que impedeix que un país pugui decidir el seu futur», va afirmar Forn en una entrevista a RAC1. El conseller veu un «error enorme» i «una aberració» que la Fiscalia ordeni els dispositius policials del referèndum i espera que «algú recapaciti».