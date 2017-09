Crida a votar dels empleats de la Diputació

Un centenar de treballadors de la Diputació de Girona i d'organismes autònoms es van concentrar ahir davant l'edifici de Palau per fer una crida a la participació aquest 1 d'octubre i apel·lant a drets com la llibertat d'expressió i el dret a vot. Al capdavant hi havia una pancarta amb la paraula «democràcia» i es van sentir frases com «votarem» o «independència».

Tot seguit, van llegir un manifest on van denunciar l'«ofensiva de repressió sense precedents» de l'estat espanyol per impedir-ne la celebració. Una de les portaveus va explicar que, a banda de ser treballadors públics, són ciutadans de Catalunya que han volgut donar suport al «clam» i a la situació que viu el país. El document ja compta amb 200 adhesions i esperen que empleats d'altres Diputacions a Catalunya segueixin el seu exemple, ja que són els primers en fer-ho.



«Repressió sense precedents»

El document denuncia la «repressió sense precedents» de l'estat espanyol per impedir que es pugui votar diumenge. També reivindica la «llibertat d'expressió, el dret a la informació, la llibertat de reunió i l'exercici democràtic del vot» alhora que es fa una crida perquè es vagi a votar l'1-O. Els treballadors van animar tots aquells que «es vulguin implicar amb les nostres institucions democràtiques en favor del referèndum». En el manifest, els treballadors provincials també van defensar que, en els darrers anys, els catalans han expressat la seva voluntat de ser «consultats sobre la condició i estatus polític de Catalunya» i van recordar que en les darreres eleccions autonòmiques «el poble es va expressar inequívocament en favor d'encetar un procés d'autodeterminació».

En aquest sentit, els signants consideren que el Parlament està seguint «el mandat democràtic» i insisteixen que malgrat que s'han intentat obrir «vies de negociació» amb l'Estat per fer un referèndum acordat sempre han topat amb «negatives».