La duplicitat del poder

La rebel·lió catalana té l'encant de les situacions revolucionàries. Emergeix una situació de doble poder: el que resisteix i el que desperta. El Govern fins i tot ha abaixat l'IVA del cinema i ha intentat seduir els actors amb el premi a Antonio Banderas. S'esforça com els mals estudiants: tard i poc. Deia Gerald Brenan, em sembla, que no hi ha res tan espanyol com echarse al monte i proclamar que has deixat de ser-ho.

El cas és que Artur Mas i Carles Puigdemont han tingut l'astúcia de convertir la crisi general del sistema del 78 (crisi política i social) en una crisi territorial: després d'entabanar ERC en una candidatura comuna que va produir l'efecte, paradoxal, que el procés era dirigit per un partit no independentista, soci habitual del PP, el mateix al Parlament que a la carrera de San Jerónimo, tributari del mateix credo neoliberal i que subjectava la CUP a manera de gosset bordador amb collar de pues.

S'han vist coses més rares i encara que ens ho van ocultar metòdicament, la crisi política i social rebentava per totes les costures, d'alguna banda havia de sortir Podem i la seva colorista cohort satel·lital, mentre s'esvaïa la influència dels diaris i televisions de la capital al ritme del seu merescut descrèdit. Sense comptar els precedents pròxims o remots, el procés és la promesa de desembocar, després d'una travessia incerta, en un estat propi que, a manera de bàlsam de Fierabrás, resoldrà tots els problemes per art d'encantament. Catalunya serà una nova Dinamarca, diuen. O un protectorat francès. O un paradís fiscal.

La meva fe, encara que fos català de Catalunya, no dona per a tant. Però amb independència de les meves escasses simpaties pels rectors del procés (que s'han revelat tan maldestres i precipitats en tapar vergonyes com el mateix Rajoy, sense comptar les coaccions als qui no tenen el seu entusiasme patriòtic) quan els partidaris de crear una nova entitat política superen certa massa crítica –posem el 30%– és de sentit comú consultar-los per buscar un arranjament o repartir-se la vaixella si arribés el cas.