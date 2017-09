Els estudiants gironins prenen el carrer

«Hem fet vaga tota la classe, però només som tres que hem vingut a la manifestació». Hi ha coses que no canvien, ni a quatre dies d'un referèndum d'independència. Però la Maria, la Virgínia i en Genís són tres estudiants de quart d'ESO de Maçanet de la Selva que ahir van agafar l'autobús per anar a Girona i participar en la manifestació convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans per defensar el referèndum de l'1-O. Una jornada que estava especialment pensada per als alumnes de secundària, que habitualment no tenen massa visibilitat, segons va explicar una integrant del sindicat, Clara Vergés. Malgrat que la convocatòria no va ser especialment multitudinària, unes 400 persones (en els moments de més afluència) van tallar el trànsit en dos accessos a la ciutat: la rotonda de l'hospital Josep Trueta i la rotonda situada entre Pedret i Pont Major.

La convocatòria era a les onze del matí a la plaça de la Independència i estava liderada per dos dels instituts públics de Girona: el Santiago Sobrequés i el Vicens Vives, als quals se'ls van anar sumant estudiants d'altres centres. El Sindicat ha convocat dos dies de vaga a secundària -ahir i avui-, i ahir va cridar els estudiants a mobilitzar-se sota el lema «Qui no es mou no sent les cadenes». Unes 200 persones, moltes de les quals exhibint estelades, van sortir a les onze del matí de la plaça de la Independència en direcció a l'hospital Josep Trueta, tot cridant proclames com «Sense els joves no hi ha revolució» o «Som un poble sobirà, anirem a votar». Al llarg del recorregut, que es va produir sense incidents, se'ls van anar sumant més estudiants fins arribar a ser uns 400.

La Ivet, la Laia i la Júlia, alumnes de quart d'ESO del Sobrequés, comentaven la jugada abans de començar. Han anat a manifestacions de l'11 de setembre des de l'any 2012, però admetien que s'han començat a interessar més intensament per la política darrerament, arran del procés sobiranista. «Estem en contra del que està fent el Govern espanyol. Només volem votar, ens agradaria que sortís el sí però sobretot volem que se'n pugui parlar», explicaven. Tot i el debat dels darrers dies sobre el paper dels instituts, van assegurar que no se senten adoctrinades: «Al contrari, els professors ens diuen sempre que hem de tenir respecte per totes les opcions», van indicar.

L'Eduard, en Guillem i l'Arnau, estudiants de quart d'ESO del Vives, també ho tenien clar: «Ja no es tracta d'independència, sinó que és una qüestió de democràcia. El dret a votar és un dels més fonamentals», van afirmar.

Uns 200 alumnes a Figueres

A Figueres, uns 200 alumnes de secundària es van manifestar a l'exterior de l'Hotel Travé, l'allotjament on fa dies que pernocten agents de la Policia Nacional i Guàrdia Civil desplaçats a Catalunya en motiu del referèndum de l'1-O. Convocats pel Sindicat d'Estudiants, la concentració es va iniciar al Parc Bosc, des d'on van començar el recorregut per diversos carrers de la ciutat després de tallar l'N-II fins arribar a l'establiment hoteler sota crits d' «independència» i el cant d' Els segadors. Els estudiants es van concentrar també a la Rambla, l'Ajuntament i davant la caserna de la Guàrdia Civil al carrer Nou sense cap enfrontament directe ni incident. La manifestació es va tancar amb l'arribada a plaça Catalunya, on per contrarestar la presència d'estelades algun dels vehicles va ensenyar alguna bandera espanyola.