Experts de l´ONU reclamen a l´Estat respecte pels drets fonamentals en la seva resposta a l´1-O

Les Nacions Unides han fet una crida perquè els drets fonamentals siguin respectats a Espanya. En un comunicat emès aquest dijous des de l'Alt Comissionat dels Drets Humans, s'explica que experts en dret de l'organització han avisat les autoritats espanyoles que les mesures contra el referèndum de l'1-O "no poden interferir" amb drets fonamentals com la llibertat d'expressió, assemblea i associació i participació pública. "Independentment de la legalitat del referèndum, les autoritats espanyoles tenen la responsabilitat de respectar aquests drets, essencials en societats democràtiques", avisen els experts. En el comunicat, mencionen també el desplaçament de més de 4.000 policies a Catalunya per ordres del govern espanyol "per actuar en cas que el referèndum il·legal tingui lloc". Asseguren que els "preocupa" que aquesta ordre i "la retòrica que l'acompanya" puguin augmentar les "tensions" i el "malestar". En aquest sentit, insten "totes les parts" a evitar violència de qualsevol tipus per "garantir protestes pacífiques" en els pròxims dies.

La nota recull que des de la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre el referèndum, centenars de milers de catalans han sortit al carrer per protestar. També es fa ressò de les detencions a membres de l'executiu, la denúncia per sedició de la Fiscalia, els registres a diverses impremtes així com al tancament de diverses pàgines web. En el text s'assegura que "les tensions han escalat" i els experts admeten que les mesures són "preocupants" perquè "semblen violar" els drets individuals fonamentals, retallar la informació pública i la possibilitat de debat en un moment "crític" per a la democràcia espanyola.

Els dos experts que signen el comunicat són David Kaye, relator especial en la promoció i la protecció del dret a la llibertat d'opinió i expressió, i Alfred de Zayas, expert independent per la promoció de la democràcia. Tots dos asseguren haver estat en contacte amb el govern d'Espanya en relació amb la situació. En una entrevista amb l'ACN, De Zayas defensa que els catalans tenen "absolutament" el dret de pronunciar-se i explica que ha proposat a l'ONU l'organització d'un referèndum a Catalunya. Segons ell, les Nacions Unides poden prestar els seus serveis d'assessorament per organitzar un referèndum "ben monitoritzat"