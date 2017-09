Una família demana ajuda per repatriar una parella atrapada a Puerto Rico

L'advocada María Antonia Plaza va demanar ajuda al Govern espanyol perquè el seu fill, de 24 anys, i la xicota d'aquest puguin tornar a Barcelona, ja que es troben atrapats a San Juan, la capital de Puerto Rico, arran de l'huracà Maria, que ha devastat el país i obligat a cancel·lar els vols. Segons va explicar Plaza, el seu fill, Alfonso García Plaza, i la xicota d'aquest, Patricia Fuentes Tamayo, es troben confinats al domicili d'una família amiga a San Juan, on no tenen llum i la cobertura d'internet és intermitent, fet pel qual tenen dificultats de comunicació i escassetat d'aliments.

Segons la mare de García, no poden sortir al carrer perquè és perillós i hi ha disturbis, i se'ls han esgotat els diners que van poder treure d'un caixer a la zona financera de la capital de San Juan custodiada per la policia. Alfonso García, veí del Prat de Llobregat, que estudia advocacia a la Universitat de Barcelona, i la seva parella, de Calella, van viatjar a San Juan de Puerto Rico el passat 8 de setembre per assistir a la graduació dels companys de classe amb què van compartir un curs a la Universitat de Río Piedras de San Juan, on van estudiar uns mesos gràcies a una beca.

García, que hauria d'haver començat dilluns el màster obligatori d'advocacia després de graduar-se a la Facultat de Dret de la UB, tenia contractat el seu vol de tornada per al 25 de setembre, però va ser cancel·lat. Encara que la companyia Iberia els va recol·locar en un altre vol per al dia 30, aquest també ha estat cancel·lat.

Segons la mare del noi, el consolat espanyol a Puerto Rico «està inoperatiu perquè les seves instal·lacions han quedat molt danyades per l'huracà», fet pel qual els van derivar al de Washington, amb el qual mantenen comunicació telefònica, per whatsapp i correu electrònic.

La família també s'ha posat en contacte amb el departament d'Afers Estrangers de la Generalitat, on li han dit que no tenen competències, i amb l'oficina diplomàtica del Ministeri d'Afers Estrangers, que li ha contestat que la situació del seu fill, en estar allotjat en una casa, no és de risc.

María Antonia Plaza va explicar que sap que han començat a sortir alguns vols de l'aeroport de San Juan amb destinació a Miami i Orlando, i per això va contactar amb Iberia, que els ofereix un vol per al 4 d'octubre, però a un preu entre 5.000 i 6.000 euros.

«El que volem és que el Govern espanyol faci el mateix que va fer amb l'huracà Irma a San Martín i posi un avió per repatriar els espanyols que estan atrapats a San Juan», va dir la mare, preocupada per la situació de la parella. «El meu fill està nerviós i preocupat, permanentment confinat i escoltant la ràdio», va explicar.