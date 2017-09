El govern preveu un enduriment dels delictes en cas d´una DUI

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, veu "inversemblant" que es pugui declarar la independència a Catalunya després de l'1-O. Tanmateix, adverteix el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que els delictes que pot comportar la DUI seran més durs dels que, fins ara, han qualificat fiscals i jutges. "La temperatura va pujant i les penes associades als delictes també", ha manifestat durant una entrevista a Telecinco. D'altra banda, el ministre ha valorat la decisió del TSJC d'assumir la instrucció de tot allò referit a l'1-O i de demanar a la fiscalia que cessi en les seves actuacions. Catalá defensa que és "el procediment normal" que marca la llei i creu que no ha de significar "grans diferències ni en el fons ni en els temps". El titular de Justícia defensa que la policia precinti punts de votació perquè "qualsevol element relacionat amb el referèndum és il·legal". "No ens podem deixar fer xantatge ni amenaçar amb l'argument que així ens evitem problemes [d'ordre públic]", ha manifestat el ministre.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar dimecres a la fiscalia que cessés qualsevol "diligència, actuació i instrucció" en relació a l'1-O, tal i com marca la Llei d'Enjudiciament Criminal quan uns fets ja estan en mans d'un jutge. Segons el ministre de Justícia, Rafael Catalá, aquest canvi en la instrucció no ha d'alterar l'actuació de la justícia per impedir les votacions el proper 1-O perquè, segons considera, no hi haurà "grans diferències ni en el fons ni en els temps".



El paper dels Mossos

D'altra banda, Catalá defensa el desplegament policial i també les ordres donades als Mossos per a precintar espais de votació i retirar tot el material relacionat amb el referèndum. "Els Mossos hauran d'estar per impedir delictes, hi seran amb tota normalitat, i els ciutadans han de saber que els servidors públics estan per garantir la seguretat i no per posar-se al servei d'un govern que està de l'altra banda de la llei", ha manifestat Catalá, que veu amb bons ulls la convocatòria de la Junta de Seguretat de Catalunya d'aquest dijous. "Tot el que sigui coordinació per garantir que no hi hagi incidents el diumenge és desitjable", ha manifestat.



Enduriment de penes en cas de DUI

D'altra banda, ha advertit Puigdemont que, si després de l'1-O fa un pas més i declara la independència, la justícia respondrà. Catalá recorda que, fins ara, fiscals i jutges han atribuït fins a quatre delictes diferents a persones relacionades amb el referèndum (desobediència, prevaricació, malversació i sedició) i que la tipificació dels delictes es pot anar endurint si es segueixen fent passos, com el de la DUI. "La temperatura va pujant i les penes associades als delictes també", ha avisat.

Tanmateix, assegura que és "inversemblant" que es declari la independència perquè "no es poden prendre decisions tan importants comptant només amb una minoria". També s'oposa a deixar que hi hagi votacions el proper diumenge i desestima l'argument que, deixant votar, no hi hauria risc d'aldarulls. "No ens podem deixar fer xantatge ni amenaçar amb l'argument que així ens evitem problemes [d'ordre públic]", ha manifestat el ministre, que es pregunta com es pot pretendre que "els policies mirin cap a una altra banda mentre es cometen delictes".

Catalá acusa el Govern de la Generalitat de "dividir la societat catalana" i afirma que el que s'està vivint suposa "recuperar una etapa negra de la història d'Europa que no s'hauria de revisitar".