Guerra proposa «mesures dràstiques» si es vota l'1-O

L'exvicepresident del Govern i exdirigent del POSE Alfonso Guerra reconeix que no sap què passarà l'1 d'octubre a Catalunya, però ahir va advertir que, si el referèndum va endavant, «l'Estat de Dret haurà de prendre unes mesures dràstiques per reposar la legalitat», i cita l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que faculta el cap del Govern, amb la majoria absoluta del Senat, a donar les instruccions que corresponguin al president de la Generalitat, va explicar Guerra a la Corunya, per la qual cosa «no hi ha suspensió, com diuen, ni paralització; això no ho diu el 155». Al seu entendre, «fa moltíssim temps que hauria d'haver-se aplicat» l'article.

Però «els fa por als demòcrates de nou encuny», va afegir. I a continuació avisava: «probablement es veuran obligats a aplicar-lo», perquè «es va fer per a això» amb el vot unànime de la Cambra i la conformitat dels nacionalistes, va assenyalar». Diu que a Catalunya s'està produint una «violació dels sistemes democràtics» i de les lleis per part d'«aquells que tenen la missió de fer-les complir i, per descomptat, complir-les», per la qual cosa considera que després de l'1-O «hauran de replantejar-se el que han fet durant aquests últims anys». En aquesta línia, l'exdirigent socialista argumenta que «no hi ha futur per a aquest camí que han triat», per la qual cosa «pot ser que aquests dirigents siguin substituïts aviat per uns altres» després d'una eventual nova convocatòria electoral, i «llavors tindrem, potser, altres interlocutors amb els quals es pugui raonar». «El nacionalisme és el problema català», sosté Alfonso Guerra, que veu «insòlit, insuportable i intolerable per a qualsevol demòcrata» la situació originada amb el «renaixement de l'anarquisme català, però aquest vegada no contra la burgesia catalana sinó en aliança amb ella».



Els socialistes tanquen files

D'altra banda, ahir va transcendir que la secretaria d'Organització del PSOE, amb José Luis Ábalos al capdavant, va enviar dilluns passat un comunicat a totes les federacions autònomiques en el qual demana a les respectives cúpules que, «davant la multitud de declaracions polítiques», s'abstinguin de «presentar des dels grupos socialistes» declaracions, proposicions no de llei i mocions als parlaments autonòmics, ajuntaments diputacions, cabildos i consells insulars. En la mateixa línia, la circular suggereix que «ens abstinguem d'entrar en la dinàmica de donar suport a iniciatives del mateix caràcter presentades per altres forces polítiques (...) sense prèvia autorització de la comissió executiva federal». Es tracta, assenyala la direcció dels socialistes, de «mantenir la mateixa posició federal, coherent amb el nostre plantejament polític davant el problema generat per la convocatòria il·legal del referèndum de l'1 d'octubre».