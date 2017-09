Puigdemont difon un vídeo en què es veu com s'imprimeixen paperetes de l'1-O

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha difós aquest matí a través del seu compte de Twitter un vídeo de 28 segons en què es veu com s'imprimeixen paperetes de l'1-O. Les imatges estan acompanyades del missatge "Minerva contra Anubis". Amb aquesta expressió, el president fa referència a la deessa de la saviesa i de les arts en la religió romana i la contraposa amb 'Anubis', el nom que la Guàrdia Civil va posar a l'operació de la setmana passada que va suposar la detenció d'una quinzena d'alts càrrecs i treballadors del Govern. Anubis és també en la mitologia egípcia el déu dels funerals. D'aquesta manera, el president de la Generalitat difon a tres dies del referèndum un vídeo per demostrar que els preparatius de l'1-O tiren endavant.





Aquest vídeo arriba l'endemà que el TSJC ordenés a tots els cossos policials accions per impedir les votacions als col·legis electorals. Una resolució que s'afegeix a d'altres ordentant el tancament de webs on poder consultarEn els darrers dies, Puigdemont i Junqueras han difós diferents enllaços perquè els electors puguint saber on votar. Els pots consultar clicant aquí