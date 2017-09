Els sindicats policials valoraran l'operatiu de cara a l'1-O

Els cinc sindicats policials han convocat avui els mitjans de comunicació a una roda de premsa per valorar el desplegament de reforç d'efectius de la Policia Nacional a Catalunya per impedir, per ordre la fiscalia, el referèndum de l'1 d'octubre.

Segons informen els sindicats SUP, CEP, UFP, SPP i ASP, la roda de premsa se celebrarà demà a les 12:00 hores al complex policial de La Verneda, a Barcelona, per informar sobre la situació que estan vivint els agents que treballen a les plantilles de Catalunya com els desplaçats d'altres províncies.

En parlaran els seus màxims responsables Mónica Gracia (SUP), Antonio Labrado (CEP), Víctor Duque (UFP), José Antonio Calleja (SPP) i Gabriel Retamar (ASP), els quals donaran a conèixer iniciatives concretes en defensa de la seguretat jurídica dels agents i expressaran la seva opinió sobre la coordinació policial amb els Mossos d'Esquadra.

Abans de la roda de premsa, els màxims responsables de les organitzacions visitaran el vaixell on s'allotja una bona part del reforç policial. L'objectiu és conèixer de primera mà les inquietuds de tots els seus afiliats, mentre que mantindran una reunió a la Prefectura Superior de Policia de la capital amb el màxim responsable operatiu, el comissari principal Florentino Villabona, i amb el cap superior de Catalunya, Sebastián Trapote.



També els guàrdies civils

Fonts sindicals van indicar a Efe que han estat convidats a la roda de premsa representants de les associacions de guàrdies civils, de les quals ja han respost confirmant la seva assistència la Unió de Guàrdies Civils (UniónGC), Associació Espanyola de Guàrdies Civils (AEGC), Unió d'Oficials (UO) i Associació Pro Guàrdia Civil (Aprogc).

L'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) i l'Associació de l'Escala de Suboficials (ASOS) han declinat la invitació.



El PSOE vol «zel» i «serenitat»

El secretari d'Organització de PSOE, José Luís Ábalos, va fer una crida al «zel» professional de la policia i a la «serenitat» ciutadana davant de l'1-O.

En declaracions als mitjans de comunicació a Barcelona, Ábalos va insistir també que els dirigents polítics s'han de posar com a objectiu «evitar qualsevol altercat que pugui afectar a la convivència» i ser conscients de la seva «responsabilitat» per recuperar el diàleg.

El socialista va considerar que si abans deien que no es donaven les garanties per celebrar un referèndum ara «està en qüestió la possibilitat material». En aquesta situació, va considerar «urgent» prendre decisions polítiques a Catalunya, abans i després de diumenge, i va assegurar que quan el PSOE invoca el respecte a la legalitat ho fa perquè vol «preservar el marc de convivència democràtica».

La presidenta del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, va confiar que els Mossos «compleixin amb les ordres que tenen de la justícia» i actuïn com ho van fer amb el multireferèndum del 2014 «quan es van confiscar urnes».

En declaracions a RAC1, va recordar que llavors els agents van retirar les urnes i els llavors president, Artur Mas, no va dir «que no és propi d'una policia democràtica».

Va afegir que no es van produir escenes de violència, com espera que tampoc passi l'1-O. La líder de Cs a Catalunya va criticar les paraules del conseller d'Interior, Joaquim Forn, criticant l'operatiu policial per aturar l'1-O i va dir que el seu predecessor, Jordi Jané, no continua al càrrec perquè era «massa responsable i sensat».